https://ria.ru/20221118/kndr-1832374161.html

В кабмине Японии сообщили, сколько пролетела выпущенная КНДР ракета

В кабмине Японии сообщили, сколько пролетела выпущенная КНДР ракета - РИА Новости, 18.11.2022

В кабмине Японии сообщили, сколько пролетела выпущенная КНДР ракета

Баллистическая ракета, выпущенная Северной Кореей, вероятно, пролетела 1000 километров, высота полета составила 6000 километров, ракета, предположительно,... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T06:41

2022-11-18T06:41

2022-11-18T07:02

в мире

хирокадзу мацуно

фумио кисида

япония

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ТОКИО, 18 ноя – РИА Новости. Баллистическая ракета, выпущенная Северной Кореей, вероятно, пролетела 1000 километров, высота полета составила 6000 километров, ракета, предположительно, летела по навесной траектории, сказал на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.Ранее о том, что КНДР выпустила в восточном направлении, предположительно, межконтинентальную баллистическую ракету сообщило со ссылкой на южнокорейских военных агентство Рёнхап."Северная Корея выпустила баллистическую межконтинентальную ракету в 10.14 (4.14 мск) в восточном направлении. В 11.23 (5.23 мск) она упала в 200 километрах от острова Осима около Хокайдо в пределах нашей исключительной экономической зоны. Ракета пролетела расстояние около 1000 километров, высота полета – около 6000 километров", - сказал Мацуно.Он также заявил, что ракета летела по навесной траектории. Такая траектория означает более вертикальный пуск ракеты, что позволяет сократить расстояние полета.Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что Северной Корее был заявлен решительный протест. К этому часу информации об ущербе воздушным и морским судам нет. В остальном продолжается анализ информации.Всего с начала года КНДР провела 34 ракетных пуска. Почти половина из них, 15, приходится на период с 25 сентября, в том числе был проведен пуск баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев рекордные для КНДР 4,5 тысячи километров, высота полета составила 1000 километров.В КНДР заявляют, что вся военная активность является ответом на "провокации" со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные военные учения, как самостоятельно, так и совместно с США и Японией.

https://ria.ru/20221118/traektoriya-1832374301.html

https://ria.ru/20221118/raketa-1832372480.html

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южная корея

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в мире, хирокадзу мацуно, фумио кисида, япония, южная корея, сша