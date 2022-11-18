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В Японии заявили о вероятном пуске КНДР баллистической ракеты
В Японии заявили о вероятном пуске КНДР баллистической ракеты - РИА Новости, 18.11.2022
В Японии заявили о вероятном пуске КНДР баллистической ракеты
Северная Корея провела новый пуск, предположительно, баллистической ракеты, сообщила служба безопасности на море Японии. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T04:37
2022-11-18T04:37
2022-11-18T04:37
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ТОКИО, 18 ноя – РИА Новости. Северная Корея провела новый пуск, предположительно, баллистической ракеты, сообщила служба безопасности на море Японии.Всего с начала года КНДР провела более 30 ракетных пусков. Значительная часть из них приходится на период с 25 сентября, в том числе был проведен пуск баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев рекордные для КНДР 4,5 тысячи километров, высота полета составила 1000 километров.В КНДР заявляют, что вся военная активность является ответом на "провокации" со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные военные учения, как самостоятельно, так и совместно с США и Японией.
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в мире, япония, южная корея, сша, министерство обороны японии
В мире, Япония, Южная Корея, США, Министерство обороны Японии
В Японии заявили о вероятном пуске КНДР баллистической ракеты
Служба безопасности на море Японии: КНДР могла провести новый пуск баллистической ракеты