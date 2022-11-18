Рейтинг@Mail.ru
В Японии заявили о вероятном пуске КНДР баллистической ракеты - РИА Новости, 18.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221118/kndr-1832369472.html
В Японии заявили о вероятном пуске КНДР баллистической ракеты
В Японии заявили о вероятном пуске КНДР баллистической ракеты - РИА Новости, 18.11.2022
В Японии заявили о вероятном пуске КНДР баллистической ракеты
Северная Корея провела новый пуск, предположительно, баллистической ракеты, сообщила служба безопасности на море Японии. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T04:37
2022-11-18T04:37
в мире
япония
южная корея
сша
министерство обороны японии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149480/35/1494803574_0:0:5000:2814_1920x0_80_0_0_128d0239181cddd183e8aa0e4ecb013f.jpg
ТОКИО, 18 ноя – РИА Новости. Северная Корея провела новый пуск, предположительно, баллистической ракеты, сообщила служба безопасности на море Японии.Всего с начала года КНДР провела более 30 ракетных пусков. Значительная часть из них приходится на период с 25 сентября, в том числе был проведен пуск баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев рекордные для КНДР 4,5 тысячи километров, высота полета составила 1000 километров.В КНДР заявляют, что вся военная активность является ответом на "провокации" со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные военные учения, как самостоятельно, так и совместно с США и Японией.
https://ria.ru/20221117/puski-1832178073.html
япония
южная корея
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149480/35/1494803574_84:0:4639:3416_1920x0_80_0_0_d6c668427c3abfed8b2e99788f055624.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, южная корея, сша, министерство обороны японии
В мире, Япония, Южная Корея, США, Министерство обороны Японии
04:37 18.11.2022
 
В Японии заявили о вероятном пуске КНДР баллистической ракеты

Служба безопасности на море Японии: КНДР могла провести новый пуск баллистической ракеты

© AP Photo / KRTПуск ракеты в Северной Корее
Пуск ракеты в Северной Корее - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© AP Photo / KRT
Пуск ракеты в Северной Корее. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 18 ноя – РИА Новости. Северная Корея провела новый пуск, предположительно, баллистической ракеты, сообщила служба безопасности на море Японии.
"Согласно данным министерства обороны Японии, Северная Корея могла осуществить пуск, предположительно, баллистической ракеты. Просьба к воздушным и морским судам следить за информацией и в случае падения фрагментов, не приближаясь к ним, сообщать в службу безопасности на море", - говорится в сообщении.
Всего с начала года КНДР провела более 30 ракетных пусков. Значительная часть из них приходится на период с 25 сентября, в том числе был проведен пуск баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев рекордные для КНДР 4,5 тысячи километров, высота полета составила 1000 километров.
В КНДР заявляют, что вся военная активность является ответом на "провокации" со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные военные учения, как самостоятельно, так и совместно с США и Японией.
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
Вчера, 12:55
Ракетные пуски КНДР приведут к усилению сдерживания, заявил МИД Южной Кореи
 
В миреЯпонияЮжная КореяСШАМинистерство обороны Японии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала