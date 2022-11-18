https://ria.ru/20221118/kitay-1832595690.html

США предостерегли страны от наращивания военного сотрудничества с Китаем

США предостерегли страны от наращивания военного сотрудничества с Китаем - РИА Новости, 18.11.2022

США предостерегли страны от наращивания военного сотрудничества с Китаем

США предостерегают другие страны от наращивания военного сотрудничества с Китаем, считая, что риски такой кооперации слишком высоки, а преимущества -... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T18:29

2022-11-18T18:29

2022-11-18T18:42

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китай

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. США предостерегают другие страны от наращивания военного сотрудничества с Китаем, считая, что риски такой кооперации слишком высоки, а преимущества - незначительны, заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол."На мой взгляд, у других стран должны быть отношения с Пекином, это нормально. Однако я бы предостерег от того, чтобы чрезмерно углублять эти отношения в военной сфере, поскольку, на мой взгляд, риски слишком высоки, а награда - незначительна", - сказал Кол в ходе дискуссии, организованной на площадке Манамского диалога.С аналогичной оценкой высокопоставленный американский военный выступил и в отношении России. По словам Кола, когда речь заходит о межгосударственных отношениях, сторонам "приходится искать компромисс между затратами и выгодой"."Что касается сферы безопасности, то преимущества от отношений с Пекином и Москвой ограничены", - подчеркнул замглавы оборонного ведомства США.

https://ria.ru/20221118/ssha-1832538833.html

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сша

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сша, китай, министерство обороны сша, в мире