https://ria.ru/20221118/kitay-1832595690.html
США предостерегли страны от наращивания военного сотрудничества с Китаем
США предостерегли страны от наращивания военного сотрудничества с Китаем - РИА Новости, 18.11.2022
США предостерегли страны от наращивания военного сотрудничества с Китаем
США предостерегают другие страны от наращивания военного сотрудничества с Китаем, считая, что риски такой кооперации слишком высоки, а преимущества -... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T18:29
2022-11-18T18:29
2022-11-18T18:42
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. США предостерегают другие страны от наращивания военного сотрудничества с Китаем, считая, что риски такой кооперации слишком высоки, а преимущества - незначительны, заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол."На мой взгляд, у других стран должны быть отношения с Пекином, это нормально. Однако я бы предостерег от того, чтобы чрезмерно углублять эти отношения в военной сфере, поскольку, на мой взгляд, риски слишком высоки, а награда - незначительна", - сказал Кол в ходе дискуссии, организованной на площадке Манамского диалога.С аналогичной оценкой высокопоставленный американский военный выступил и в отношении России. По словам Кола, когда речь заходит о межгосударственных отношениях, сторонам "приходится искать компромисс между затратами и выгодой"."Что касается сферы безопасности, то преимущества от отношений с Пекином и Москвой ограничены", - подчеркнул замглавы оборонного ведомства США.
https://ria.ru/20221118/ssha-1832538833.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, китай, министерство обороны сша, в мире
США, Китай, Министерство обороны США, В мире
18:29 18.11.2022 (обновлено: 18:42 18.11.2022)
США предостерегли страны от наращивания военного сотрудничества с Китаем
Пентагон США предостерег другие страны от наращивания военного сотрудничества с Китаем
ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. США предостерегают другие страны от наращивания военного сотрудничества с Китаем, считая, что риски такой кооперации слишком высоки, а преимущества - незначительны, заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.
"На мой взгляд, у других стран должны быть отношения с Пекином, это нормально. Однако я бы предостерег от того, чтобы чрезмерно углублять эти отношения в военной сфере, поскольку, на мой взгляд, риски слишком высоки, а награда - незначительна", - сказал Кол в ходе дискуссии, организованной на площадке Манамского диалога.
С аналогичной оценкой высокопоставленный американский военный выступил и в отношении России
. По словам Кола, когда речь заходит о межгосударственных отношениях, сторонам "приходится искать компромисс между затратами и выгодой".
"Что касается сферы безопасности, то преимущества от отношений с Пекином и Москвой ограничены", - подчеркнул замглавы оборонного ведомства США.