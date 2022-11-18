https://ria.ru/20221118/kitay-1832404976.html

СМИ раскрыли план Запада на Россию, разрушенный Китаем

СМИ раскрыли план Запада на Россию, разрушенный Китаем - РИА Новости, 18.11.2022

СМИ раскрыли план Запада на Россию, разрушенный Китаем

Мечта западных стран о разрыве сотрудничества Китая с Россией нереалистична, пишет немецкое издание Der Spiegel. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T10:52

2022-11-18T10:52

2022-11-18T12:39

россия

китай

пекин

нато

большая двадцатка

саммит g20

политика

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Мечта западных стран о разрыве сотрудничества Китая с Россией нереалистична, пишет немецкое издание Der Spiegel.По мнению автора статьи Георга Фариона, символом этого провала стал саммит G20."Пекин уж точно не отвернулся от российского флага", — говорится в публикации.Как отмечает обозреватель, об отношениях Москвы и Пекина можно судить по стабильной позиции КНР относительно ситуации на Украине."В сентябре тысячи солдат китайской армии приняли участие в масштабных военных учениях "Восток" в России. Пекину даже в голову не пришло отказаться от участия. Что касается Украины, то китайские СМИ продолжают обвинять НАТО в разжигании войны", — подчеркнули в издании.На прошедшем на прошлой неделе саммите G20 Китай выступил против исключения России из состава "Группы двадцати" и других международных площадок.Китайские политики не раз отмечали, что, несмотря на сложившуюся ситуацию и попытки Запада разорвать сотрудничество Москвы и Пекина, дружеские отношения между странами будут только укрепляться.

https://ria.ru/20221118/ukraina-1832384169.html

россия

китай

пекин

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

россия, китай, пекин, нато, большая двадцатка, саммит g20, политика