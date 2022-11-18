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СМИ раскрыли план Запада на Россию, разрушенный Китаем - РИА Новости, 18.11.2022
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СМИ раскрыли план Запада на Россию, разрушенный Китаем
СМИ раскрыли план Запада на Россию, разрушенный Китаем - РИА Новости, 18.11.2022
СМИ раскрыли план Запада на Россию, разрушенный Китаем
Мечта западных стран о разрыве сотрудничества Китая с Россией нереалистична, пишет немецкое издание Der Spiegel. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T10:52
2022-11-18T12:39
россия
китай
пекин
нато
большая двадцатка
саммит g20
политика
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Мечта западных стран о разрыве сотрудничества Китая с Россией нереалистична, пишет немецкое издание Der Spiegel.По мнению автора статьи Георга Фариона, символом этого провала стал саммит G20."Пекин уж точно не отвернулся от российского флага", — говорится в публикации.Как отмечает обозреватель, об отношениях Москвы и Пекина можно судить по стабильной позиции КНР относительно ситуации на Украине."В сентябре тысячи солдат китайской армии приняли участие в масштабных военных учениях "Восток" в России. Пекину даже в голову не пришло отказаться от участия. Что касается Украины, то китайские СМИ продолжают обвинять НАТО в разжигании войны", — подчеркнули в издании.На прошедшем на прошлой неделе саммите G20 Китай выступил против исключения России из состава "Группы двадцати" и других международных площадок.Китайские политики не раз отмечали, что, несмотря на сложившуюся ситуацию и попытки Запада разорвать сотрудничество Москвы и Пекина, дружеские отношения между странами будут только укрепляться.
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россия
китай
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россия, китай, пекин, нато, большая двадцатка, саммит g20, политика
Россия, Китай, Пекин, НАТО, Большая двадцатка, Саммит G20, Политика
10:52 18.11.2022 (обновлено: 12:39 18.11.2022)
 
СМИ раскрыли план Запада на Россию, разрушенный Китаем

Der Spiegel: Россия и Китай не откажутся от стратегического партнерства из-за Запада

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Мечта западных стран о разрыве сотрудничества Китая с Россией нереалистична, пишет немецкое издание Der Spiegel.
По мнению автора статьи Георга Фариона, символом этого провала стал саммит G20.
"Пекин уж точно не отвернулся от российского флага", — говорится в публикации.
Как отмечает обозреватель, об отношениях Москвы и Пекина можно судить по стабильной позиции КНР относительно ситуации на Украине.
"В сентябре тысячи солдат китайской армии приняли участие в масштабных военных учениях "Восток" в России. Пекину даже в голову не пришло отказаться от участия. Что касается Украины, то китайские СМИ продолжают обвинять НАТО в разжигании войны", — подчеркнули в издании.
На прошедшем на прошлой неделе саммите G20 Китай выступил против исключения России из состава "Группы двадцати" и других международных площадок.
Китайские политики не раз отмечали, что, несмотря на сложившуюся ситуацию и попытки Запада разорвать сотрудничество Москвы и Пекина, дружеские отношения между странами будут только укрепляться.
Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 09:02
В Германии поддержали жесткое заявление Кремля об Украине
 
РоссияКитайПекинНАТОБольшая двадцаткаСаммит G20Политика
 
 
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