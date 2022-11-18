10:52 18.11.2022 (обновлено: 12:39 18.11.2022)
СМИ раскрыли план Запада на Россию, разрушенный Китаем
Der Spiegel: Россия и Китай не откажутся от стратегического партнерства из-за Запада
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Мечта западных стран о разрыве сотрудничества Китая с Россией нереалистична, пишет немецкое издание Der Spiegel.
По мнению автора статьи Георга Фариона, символом этого провала стал саммит G20.
"Пекин уж точно не отвернулся от российского флага", — говорится в публикации.
"В сентябре тысячи солдат китайской армии приняли участие в масштабных военных учениях "Восток" в России. Пекину даже в голову не пришло отказаться от участия. Что касается Украины, то китайские СМИ продолжают обвинять НАТО в разжигании войны", — подчеркнули в издании.
На прошедшем на прошлой неделе саммите G20 Китай выступил против исключения России из состава "Группы двадцати" и других международных площадок.
Китайские политики не раз отмечали, что, несмотря на сложившуюся ситуацию и попытки Запада разорвать сотрудничество Москвы и Пекина, дружеские отношения между странами будут только укрепляться.