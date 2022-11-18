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В Киеве снова ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 18.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221118/kiev-1832575808.html
В Киеве снова ввели экстренные отключения света
В Киеве снова ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 18.11.2022
В Киеве снова ввели экстренные отключения света
В украинской энергетической компании ДТЭК "Киевские электросети" заявили о введении в Киеве экстренных отключений света. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T17:39
2022-11-18T17:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
дтэк
укрэнерго
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В украинской энергетической компании ДТЭК "Киевские электросети" заявили о введении в Киеве экстренных отключений света."К сожалению, по распоряжению НЭК "Укрэнерго" мы вынуждены снова ввести экстренные отключения света (в Киеве -ред.). Графики стабилизационных отключений сейчас не действуют", - говорится в сообщении компании в социальной сети. Во вторник министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что атака на энергосистему страны 15 ноября была самой массированной с начала российской спецоперации - разрушены объекты генерации и системы передачи электроэнергии.Минобороны РФ ранее сообщило, что был произведен "массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики". По данным ведомства, "все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели, все объекты поражены".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221118/kiev-1832506085.html
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в мире, украина, киев, дтэк, укрэнерго, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, ДТЭК, Укрэнерго, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:39 18.11.2022
 
В Киеве снова ввели экстренные отключения света

ДТЭК "Киевские электросети" снова ввела в городе экстренные отключения света

© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В украинской энергетической компании ДТЭК "Киевские электросети" заявили о введении в Киеве экстренных отключений света.
"К сожалению, по распоряжению НЭК "Укрэнерго" мы вынуждены снова ввести экстренные отключения света (в Киеве -ред.). Графики стабилизационных отключений сейчас не действуют", - говорится в сообщении компании в социальной сети. Во вторник министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что атака на энергосистему страны 15 ноября была самой массированной с начала российской спецоперации - разрушены объекты генерации и системы передачи электроэнергии.
Минобороны РФ ранее сообщило, что был произведен "массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики". По данным ведомства, "все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели, все объекты поражены".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Многоквартирные дома в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 15:12Специальная военная операция на Украине
Киевские власти допустили полное отключение электроэнергии в городе
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевДТЭКУкрэнергоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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