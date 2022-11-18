https://ria.ru/20221118/kiev-1832575808.html

В Киеве снова ввели экстренные отключения света

В Киеве снова ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 18.11.2022

В Киеве снова ввели экстренные отключения света

В украинской энергетической компании ДТЭК "Киевские электросети" заявили о введении в Киеве экстренных отключений света. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T17:39

2022-11-18T17:39

2022-11-18T17:39

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

дтэк

укрэнерго

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В украинской энергетической компании ДТЭК "Киевские электросети" заявили о введении в Киеве экстренных отключений света."К сожалению, по распоряжению НЭК "Укрэнерго" мы вынуждены снова ввести экстренные отключения света (в Киеве -ред.). Графики стабилизационных отключений сейчас не действуют", - говорится в сообщении компании в социальной сети. Во вторник министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что атака на энергосистему страны 15 ноября была самой массированной с начала российской спецоперации - разрушены объекты генерации и системы передачи электроэнергии.Минобороны РФ ранее сообщило, что был произведен "массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики". По данным ведомства, "все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели, все объекты поражены".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, киев, дтэк, укрэнерго, ситуация в днр и лнр