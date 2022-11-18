https://ria.ru/20221118/kiev-1832506085.html

Киевские власти допустили полное отключение электроэнергии в городе

Киевские власти допустили полное отключение электроэнергии в городе - РИА Новости, 18.11.2022

Киевские власти допустили полное отключение электроэнергии в городе

Власти Киева готовятся в том числе к полному отключению электроэнергии, заявил замглавы городской администрации Николай Поворозник. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T15:12

2022-11-18T15:12

2022-11-18T15:13

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Власти Киева готовятся в том числе к полному отключению электроэнергии, заявил замглавы городской администрации Николай Поворозник."Мы готовимся к разным сценариям, в том числе к полному отключению", - сказал Поворозник в эфире телеканала "Киев". Чиновник отметил, что властям удалось уйти от аварийных отключений электроэнергии и перейти на отключения по графику, однако в связи с похолоданием потребление электроэнергии будет значительно увеличиваться, а значит система может не справиться с нагрузкой, что повлечет новые аварийные отключения.Днем ранее об экстренных отключениях электроэнергии в Киеве сообщили в украинской энергетической компании ДТЭК. Премьер Украины Денис Шмыгаль на прошлой неделе заявил, что эвакуация населения из Киева или других городов может быть применена властями "как экстренная мера" при ухудшении ситуации в энергосистеме страны.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, киев, украина, дтэк, ситуация в днр и лнр