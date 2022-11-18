15:12 18.11.2022 (обновлено: 15:13 18.11.2022)
Киевские власти допустили полное отключение электроэнергии в городе
Власти Киева заявили о проработке разных сценариев, в том числе полного отключения света
© AP Photo / Andrew KravchenkoМногоквартирные дома в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Многоквартирные дома в Киеве
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Власти Киева готовятся в том числе к полному отключению электроэнергии, заявил замглавы городской администрации Николай Поворозник.
"Мы готовимся к разным сценариям, в том числе к полному отключению", - сказал Поворозник в эфире телеканала "Киев". Чиновник отметил, что властям удалось уйти от аварийных отключений электроэнергии и перейти на отключения по графику, однако в связи с похолоданием потребление электроэнергии будет значительно увеличиваться, а значит система может не справиться с нагрузкой, что повлечет новые аварийные отключения.
Днем ранее об экстренных отключениях электроэнергии в Киеве сообщили в украинской энергетической компании ДТЭК. Премьер Украины Денис Шмыгаль на прошлой неделе заявил, что эвакуация населения из Киева или других городов может быть применена властями "как экстренная мера" при ухудшении ситуации в энергосистеме страны.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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