https://ria.ru/20221118/kherson-1832452331.html

"Укрзализныця" объявила о запуске поездов в Херсон

"Укрзализныця" объявила о запуске поездов в Херсон - РИА Новости, 18.11.2022

"Укрзализныця" объявила о запуске поездов в Херсон

Компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") запускает железнодорожное сообщение с Херсоном, заявил в пятницу советник назначенного Киевом главы... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T13:05

2022-11-18T13:05

2022-11-18T13:05

специальная военная операция на украине

в мире

укрзализныця

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херсонская область

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") запускает железнодорожное сообщение с Херсоном, заявил в пятницу советник назначенного Киевом главы херсонской областной администрации Сергей Хлань."Укрзализныця" запускает поезд из Киева в Херсон. Первый рейс уже сегодня в 22.14 из столицы, а завтра ориентировочно в 09.00 в Херсоне", - говорится в сообщении на странице Хланя в соцсети. Чиновник отметил, что поезд будет отправляться из Киева по четным числам и покидать Херсон по нечетным. В первый рейс поезд перевезет около 200 пассажиров, добавил Хлань.В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. О решении оставить Херсон Минобороны сообщило 9 ноября, отметив, что оборона находящегося на правом берегу Днепра города чревата большими людскими потерями. На левый берег была переброшена российская группировка войск, насчитывающая более 30 тысяч человек личного состава. Административной столицей Херсонской области временно стал Геническ.

https://ria.ru/20221029/poezda-1827748920.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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