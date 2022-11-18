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"Укрзализныця" объявила о запуске поездов в Херсон - РИА Новости, 18.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221118/kherson-1832452331.html
"Укрзализныця" объявила о запуске поездов в Херсон
"Укрзализныця" объявила о запуске поездов в Херсон - РИА Новости, 18.11.2022
"Укрзализныця" объявила о запуске поездов в Херсон
Компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") запускает железнодорожное сообщение с Херсоном, заявил в пятницу советник назначенного Киевом главы... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T13:05
2022-11-18T13:05
специальная военная операция на украине
в мире
укрзализныця
украинская железная дорога
киев
украина
херсон
херсонская область
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") запускает железнодорожное сообщение с Херсоном, заявил в пятницу советник назначенного Киевом главы херсонской областной администрации Сергей Хлань."Укрзализныця" запускает поезд из Киева в Херсон. Первый рейс уже сегодня в 22.14 из столицы, а завтра ориентировочно в 09.00 в Херсоне", - говорится в сообщении на странице Хланя в соцсети. Чиновник отметил, что поезд будет отправляться из Киева по четным числам и покидать Херсон по нечетным. В первый рейс поезд перевезет около 200 пассажиров, добавил Хлань.В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. О решении оставить Херсон Минобороны сообщило 9 ноября, отметив, что оборона находящегося на правом берегу Днепра города чревата большими людскими потерями. На левый берег была переброшена российская группировка войск, насчитывающая более 30 тысяч человек личного состава. Административной столицей Херсонской области временно стал Геническ.
https://ria.ru/20221029/poezda-1827748920.html
киев
украина
херсон
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в мире, укрзализныця, украинская железная дорога, киев, украина, херсон, херсонская область , ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Укрзализныця, Украинская железная дорога, Киев, Украина, Херсон, Херсонская область , Ситуация в ДНР и ЛНР
13:05 18.11.2022
 
"Укрзализныця" объявила о запуске поездов в Херсон

"Украинские железные дороги" возобновили железнодорожное сообщение с Херсоном

© РИА Новости / СтрингерЖелезнодорожный вокзал в Киеве
Железнодорожный вокзал в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
Железнодорожный вокзал в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") запускает железнодорожное сообщение с Херсоном, заявил в пятницу советник назначенного Киевом главы херсонской областной администрации Сергей Хлань.
"Укрзализныця" запускает поезд из Киева в Херсон. Первый рейс уже сегодня в 22.14 из столицы, а завтра ориентировочно в 09.00 в Херсоне", - говорится в сообщении на странице Хланя в соцсети. Чиновник отметил, что поезд будет отправляться из Киева по четным числам и покидать Херсон по нечетным. В первый рейс поезд перевезет около 200 пассажиров, добавил Хлань.
В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. О решении оставить Херсон Минобороны сообщило 9 ноября, отметив, что оборона находящегося на правом берегу Днепра города чревата большими людскими потерями. На левый берег была переброшена российская группировка войск, насчитывающая более 30 тысяч человек личного состава. Административной столицей Херсонской области временно стал Геническ.
Кишинев - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
29 октября, 13:30
Молдавия возобновит движение пассажирских поездов в Киев
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкрзализныцяУкраинская железная дорогаКиевУкраинаХерсонХерсонская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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