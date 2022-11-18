11:06 18.11.2022 (обновлено: 11:30 18.11.2022)
Губарева давно покинула Херсонскую область, заявили в администрации
Администрация Херсонской области: Губарева покинула регион после референдума
Екатерина Губарева. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 18 ноя - РИА Новости. Замглавы Херсонской области Екатерина Губарева покинула регион после окончания референдума, в работе правительства давно не участвовала, сообщил РИА Новости представитель администрации области.
Сегодня муж Губаревой сообщил, что его жена, связь с которой он потерял несколько дней назад, находится на свободе.
"Губарева с момента окончания референдума покинула область и никакого участия в работе правительства не принимала, оставаясь лишь формально заместителем губернатора", - сказал представитель администрации.
По словам собеседника, "её функции и министерства перераспределены между другими заместителями".
"В эвакуации она также не принимала участия, министерства и правительство работали без ее участия. Де-факто она в работе правительства участия не принимает уже долгое время", - добавил представитель администрации Херсонской области.
Павел Губарев объявил об исчезновении своей жены 16 ноября. По его словам, с ней была потеряна связь с 16.30 вторника, до этого ее видели в здании правительства Херсонской области в Геническе.
Губарева была назначена на должность замглавы администрации Херсонской области 16 июня, на этом посту курирует цифровое развитие региона, связь и вопросы правового регулирования. С 2014 года активно участвовала в событиях в Донбассе, за свою общественно-политическую позицию находится в санкционных списках США и ЕС. Мать троих детей.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
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