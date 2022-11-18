12:34 18.11.2022 (обновлено: 12:48 18.11.2022)
Турция планирует приступить к работе по газовому хабу в начале 2023 года
Турция планирует приступить к реализации работ по проекту газового хаба в начале 2023 года
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока"
Компрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока". Архивное фото
АНКАРА, 18 ноя - РИА Новости. Турция рассчитывает на начало работ по реализации предложенного Россией проекта газового хаба с начала 2023 года, заявил в пятницу министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.
"До конца года мы намерены определиться с "дорожной картой". А с начала 2023 года соответственно начать реализацию работ по проекту", - сказал Донмез в интервью телеканалу NTV.
По его словам, Турция ведёт ряд переговоров с возможными поставщиками газа для обеспечения посредством данного проекта энергетической безопасности Европы и баланса на рынке.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию. Центр распределения газа в рамках предложенного президентом РФ проекта хаба в Турции будет находиться во Фракии, европейской части страны, сообщал ранее Донмез.
Россия поставляет около 44% газа, потребляемого в Турции.
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