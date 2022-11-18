https://ria.ru/20221118/khab-1832436856.html

Турция планирует приступить к работе по газовому хабу в начале 2023 года

Турция планирует приступить к работе по газовому хабу в начале 2023 года - РИА Новости, 18.11.2022

Турция планирует приступить к работе по газовому хабу в начале 2023 года

Турция рассчитывает на начало работ по реализации предложенного Россией проекта газового хаба с начала 2023 года, заявил в пятницу министр энергетики и... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T12:34

2022-11-18T12:34

2022-11-18T12:48

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АНКАРА, 18 ноя - РИА Новости. Турция рассчитывает на начало работ по реализации предложенного Россией проекта газового хаба с начала 2023 года, заявил в пятницу министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.По его словам, Турция ведёт ряд переговоров с возможными поставщиками газа для обеспечения посредством данного проекта энергетической безопасности Европы и баланса на рынке.Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию. Центр распределения газа в рамках предложенного президентом РФ проекта хаба в Турции будет находиться во Фракии, европейской части страны, сообщал ранее Донмез.Россия поставляет около 44% газа, потребляемого в Турции.

https://ria.ru/20221108/gaz-1829916595.html

турция

россия

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, турция, россия, в мире, природный газ, европа