https://ria.ru/20221118/kazakhstan-1832454713.html

В Казахстане не зафиксировали внешнего вмешательства в подготовку выборов

В Казахстане не зафиксировали внешнего вмешательства в подготовку выборов - РИА Новости, 18.11.2022

В Казахстане не зафиксировали внешнего вмешательства в подготовку выборов

Генеральная прокуратура Казахстана не зафиксировала попыток внешнего вмешательства в подготовку выборов президента, сообщил РИА Новости представитель ведомства... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T13:08

2022-11-18T13:08

2022-11-18T13:09

казахстан

генеральная прокуратура рф

в мире

касым-жомарт токаев

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АСТАНА, 18 ноя – РИА Новости. Генеральная прокуратура Казахстана не зафиксировала попыток внешнего вмешательства в подготовку выборов президента, сообщил РИА Новости представитель ведомства Азамат Сергазин.Досрочные президентские выборы пройдут в Казахстане 20 ноября. ЦИК зарегистрировал шестерых кандидатов в президенты, включая действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева."Не зарегистрировали", - сказал Сергазин, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента агентства.

https://ria.ru/20221118/kazakhstan-1832403504.html

казахстан

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казахстан, генеральная прокуратура рф, в мире, касым-жомарт токаев