https://ria.ru/20221118/kazakhstan-1832454713.html
В Казахстане не зафиксировали внешнего вмешательства в подготовку выборов
В Казахстане не зафиксировали внешнего вмешательства в подготовку выборов - РИА Новости, 18.11.2022
В Казахстане не зафиксировали внешнего вмешательства в подготовку выборов
Генеральная прокуратура Казахстана не зафиксировала попыток внешнего вмешательства в подготовку выборов президента, сообщил РИА Новости представитель ведомства... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T13:08
2022-11-18T13:08
2022-11-18T13:09
казахстан
генеральная прокуратура рф
в мире
касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 18 ноя – РИА Новости. Генеральная прокуратура Казахстана не зафиксировала попыток внешнего вмешательства в подготовку выборов президента, сообщил РИА Новости представитель ведомства Азамат Сергазин.Досрочные президентские выборы пройдут в Казахстане 20 ноября. ЦИК зарегистрировал шестерых кандидатов в президенты, включая действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева."Не зарегистрировали", - сказал Сергазин, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента агентства.
https://ria.ru/20221118/kazakhstan-1832403504.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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казахстан, генеральная прокуратура рф, в мире, касым-жомарт токаев
Казахстан, Генеральная прокуратура РФ, В мире, Касым-Жомарт Токаев
13:08 18.11.2022 (обновлено: 13:09 18.11.2022)
В Казахстане не зафиксировали внешнего вмешательства в подготовку выборов
В Казахстане не зафиксировали попыток внешнего вмешательства в подготовку выборов