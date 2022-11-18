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В Казахстане не зафиксировали внешнего вмешательства в подготовку выборов - РИА Новости, 18.11.2022
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В Казахстане не зафиксировали внешнего вмешательства в подготовку выборов
В Казахстане не зафиксировали внешнего вмешательства в подготовку выборов - РИА Новости, 18.11.2022
В Казахстане не зафиксировали внешнего вмешательства в подготовку выборов
Генеральная прокуратура Казахстана не зафиксировала попыток внешнего вмешательства в подготовку выборов президента, сообщил РИА Новости представитель ведомства... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T13:08
2022-11-18T13:09
казахстан
генеральная прокуратура рф
в мире
касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 18 ноя – РИА Новости. Генеральная прокуратура Казахстана не зафиксировала попыток внешнего вмешательства в подготовку выборов президента, сообщил РИА Новости представитель ведомства Азамат Сергазин.Досрочные президентские выборы пройдут в Казахстане 20 ноября. ЦИК зарегистрировал шестерых кандидатов в президенты, включая действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева."Не зарегистрировали", - сказал Сергазин, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента агентства.
https://ria.ru/20221118/kazakhstan-1832403504.html
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казахстан, генеральная прокуратура рф, в мире, касым-жомарт токаев
Казахстан, Генеральная прокуратура РФ, В мире, Касым-Жомарт Токаев
13:08 18.11.2022 (обновлено: 13:09 18.11.2022)
 
В Казахстане не зафиксировали внешнего вмешательства в подготовку выборов

В Казахстане не зафиксировали попыток внешнего вмешательства в подготовку выборов

© Flickr / Alex J. ButlerФлаг Казахстана. Архивное фото
Флаг Казахстана. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© Flickr / Alex J. Butler
Флаг Казахстана. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 18 ноя – РИА Новости. Генеральная прокуратура Казахстана не зафиксировала попыток внешнего вмешательства в подготовку выборов президента, сообщил РИА Новости представитель ведомства Азамат Сергазин.
Досрочные президентские выборы пройдут в Казахстане 20 ноября. ЦИК зарегистрировал шестерых кандидатов в президенты, включая действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева.
"Не зарегистрировали", - сказал Сергазин, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента агентства.
Выборы в Казахстане - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
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КазахстанГенеральная прокуратура РФВ миреКасым-Жомарт Токаев
 
 
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