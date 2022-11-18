https://ria.ru/20221118/kazakhstan-1832403504.html

Глава ЦИК Армении проследит за президентскими выборами в Казахстане

Глава ЦИК Армении проследит за президентскими выборами в Казахстане - РИА Новости, 18.11.2022

Глава ЦИК Армении проследит за президентскими выборами в Казахстане

Председатель Центральной избирательной комиссии Армении Ваагн Овакимян примет участие в наблюдательной миссии на президентских выборах в Казахстане, сообщили в... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T10:47

2022-11-18T10:47

2022-11-18T10:47

в мире

касым-жомарт токаев

цик казахстана

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ЕРЕВАН, 18 ноя - РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии Армении Ваагн Овакимян примет участие в наблюдательной миссии на президентских выборах в Казахстане, сообщили в пятницу в пресс-службе ЦИК.Досрочные президентские выборы пройдут в Казахстане 20 ноября. ЦИК зарегистрировал шестерых кандидатов в президенты, включая действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева."Овакимян и член Центризбиркома Жирайр Карапетян посетят Астану с 18 по 20 ноября. По приглашению Центральной избирательной комиссии Казахстана члены ЦИК Армении примут участие в международной наблюдательной миссии на президентских выборах в Казахстане 20 ноября", - отмечается в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.В понедельник ЦИК Казахстана сообщил, что аккредитовал 641 международного наблюдателя на выборы президента, в том числе 532 от 10 международных организаций и 109 от 35 иностранных государств.

https://ria.ru/20221118/mir-1832372340.html

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в мире, касым-жомарт токаев, цик казахстана