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Глава ЦИК Армении проследит за президентскими выборами в Казахстане - РИА Новости, 18.11.2022
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Глава ЦИК Армении проследит за президентскими выборами в Казахстане
Глава ЦИК Армении проследит за президентскими выборами в Казахстане - РИА Новости, 18.11.2022
Глава ЦИК Армении проследит за президентскими выборами в Казахстане
Председатель Центральной избирательной комиссии Армении Ваагн Овакимян примет участие в наблюдательной миссии на президентских выборах в Казахстане, сообщили в... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T10:47
2022-11-18T10:47
в мире
касым-жомарт токаев
цик казахстана
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ЕРЕВАН, 18 ноя - РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии Армении Ваагн Овакимян примет участие в наблюдательной миссии на президентских выборах в Казахстане, сообщили в пятницу в пресс-службе ЦИК.Досрочные президентские выборы пройдут в Казахстане 20 ноября. ЦИК зарегистрировал шестерых кандидатов в президенты, включая действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева."Овакимян и член Центризбиркома Жирайр Карапетян посетят Астану с 18 по 20 ноября. По приглашению Центральной избирательной комиссии Казахстана члены ЦИК Армении примут участие в международной наблюдательной миссии на президентских выборах в Казахстане 20 ноября", - отмечается в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.В понедельник ЦИК Казахстана сообщил, что аккредитовал 641 международного наблюдателя на выборы президента, в том числе 532 от 10 международных организаций и 109 от 35 иностранных государств.
https://ria.ru/20221118/mir-1832372340.html
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в мире, касым-жомарт токаев, цик казахстана
В мире, Касым-Жомарт Токаев, ЦИК Казахстана
10:47 18.11.2022
 
Глава ЦИК Армении проследит за президентскими выборами в Казахстане

Глава ЦИК Армении Овакимян проследит за досрочными президентскими выборами в Казахстане

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВыборы в Казахстане
Выборы в Казахстане - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Выборы в Казахстане. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 18 ноя - РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии Армении Ваагн Овакимян примет участие в наблюдательной миссии на президентских выборах в Казахстане, сообщили в пятницу в пресс-службе ЦИК.
Досрочные президентские выборы пройдут в Казахстане 20 ноября. ЦИК зарегистрировал шестерых кандидатов в президенты, включая действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева.
"Овакимян и член Центризбиркома Жирайр Карапетян посетят Астану с 18 по 20 ноября. По приглашению Центральной избирательной комиссии Казахстана члены ЦИК Армении примут участие в международной наблюдательной миссии на президентских выборах в Казахстане 20 ноября", - отмечается в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
В понедельник ЦИК Казахстана сообщил, что аккредитовал 641 международного наблюдателя на выборы президента, в том числе 532 от 10 международных организаций и 109 от 35 иностранных государств.
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