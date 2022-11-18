https://ria.ru/20221118/katanie-1832401162.html

Запад хочет убить российское фигурное катание

Запад хочет убить российское фигурное катание - РИА Новости, 18.11.2022

Запад хочет убить российское фигурное катание

Всемирное антидопинговое агентство потребовало от CAS (Спортивного арбитражного суда) дисквалификации российской спортсменки Камилы Валиевой на четыре года,... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T10:53

2022-11-18T10:53

2022-11-18T15:47

спорт

олимпийские игры

людмила пахомова

александр горшков (ффккр)

всемирное антидопинговое агентство (wada)

спортивный арбитражный суд (cas)

спортивный арбитражный суд

россия

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Всемирное антидопинговое агентство потребовало от CAS (Спортивного арбитражного суда) дисквалификации российской спортсменки Камилы Валиевой на четыре года, поскольку, по мнению WADA, одна из сильнейших фигуристок планеты "виновна в употреблении запрещенных веществ".Положительная проба на допинг, по утверждению чиновников, которые сражаются, как они говорят, "за честный и чистый спорт", датируется декабрем прошлого года. Однако по какой-то таинственной причине о результате стало известно уже после того, как Валиева стала сильнейшей спортсменкой на чемпионате Европы, выиграла олимпийское первенство в командном зачете, и со всей очевидностью шла, и очень уверенно, на высшую ступень пьедестала почета в индивидуальном соревновании в Пекине. И тут – сюрприз-сюрприз, оказалось, что проба двухмесячной давности оказалась такой, какой оказалась.WADA не скрывает, что намерена всеми имеющимися у него способами и средствами, подавая апелляцию, добиться исключения Валиевой — потому что агентство не устраивает то, как ведет себя по отношению к фигуристке РУСАДА, а также и CAS.За всеми этими формулировками стоит на самом деле уже не просто объявление войны всему российскому спорту (это для нас давно не секрет), а желание уничтожить те спортивные дисциплины, где наша страна на протяжении многих десятилетий занимает лидирующие позиции.Ну не удается им завидовать нам молча, нужно обязательно изобрести или всадить нам гадость, чтобы скомпрометировать, нанести репутационные потери и построить "чумной барак", написать на нем крупными буквами: "Не приближаться! Российский спорт".После того, как нас изо всех сил пытались изолировать политически, после того, как стремились, используя все запрещенные приемы, отменить русскую культуру, после того, как совершили попытки (которые вовремя предотвратили) конфисковать наши музейные ценности, находившиеся на выставках в странах, относящихся к нам, мягко говоря, недружественно, не добившись ни одного, ни другого, ни третьего, решили, что настало время для четвертой попытки — спорта.Запад так хорошо "скрывает" свои интенции, что как только слышишь от их записных ораторов, что "спорт вне политики", а "большой спорт — вне большой политики", немедленно вспоминаешь, как на протяжении всего времени подготовки в России и Олимпиады в Сочи, и футбольного мирового первенства в Москве, оба состязания демонизировались в общественном сознании западных обывателей — и на всех уровнях.Давили на все "кнопки" в традиционной повесточке. От нарушения экологии, жестокого обращения с животными, конфискации жилья до "разгула преступности на улицах российских городов" и того, что "русские — подозрительные, недоброжелательные, не умеющие создать должный уровень сервиса".Короче, страна, где по улицам ходят медведи, а люди непрерывно — от тяжелой жизни — хлещут водку, после чего играют на балалайках, не забыв, конечно, надеть лапти и подпоясаться кушаками.Когда миллионы людей на всей планете увидели, что Россия — современная, ухоженная страна, с отменной инфраструктурой, в которой уровень сервиса точно выше любых европейских стандартов, что люди — доброжелательны, что они тепло относятся к гостям, из каких бы стран те ни приехали, решили выдумать новую страшилку.Ею стал допинг.И, конечно, это опять все было "вне политики".Мы в этой ситуации делали то, что должно и как должно, решив — будь что будет. И даже в этой ситуации сумели побеждать. Ну просто потому, что такова наша традиция, вписанная в национальную ДНК.Быть на десять голов выше соперников, а там — будь что будет, да.Кстати, мы же помним, как американская гимнастка, которая, как говорят, по причине того, что японская таможня не разрешила ввоз привычных ей препаратов (разумеется, декларированных, разумеется, вписанных во все требуемые WADA документы), чемпионка из чемпионок, не смогла заставить себя выйти на олимпийский помост. Как она написала в социальных сетях, "чтобы сохранить душевное равновесие, которое очень важно" для нее. И мы помним также нашу спортсменку, которая вырвала в тяжелейшем соревновании медаль и получила во время сражения травму, поэтому ее увозили с фехтовального помоста на инвалидном кресле. Девушка не могла самостоятельно передвигаться. Но она выиграла.Как, собственно, выиграла в индивидуальном зачете свой бой — против WADA, против всех недоброжелателей, против армии завистников и завистниц — и Валиева.Ее четвертое место — это платиновая награда ее воле, ее характеру и, разумеется, заслугам и труду тренера, Этери Тутберидзе.Короче, если они, все эти WADA и Ко, не хотели, чтобы звучал гимн нашей страны на Олимпиаде вовсе, они получили исполнение Первого концерта Чайковского столько раз, сколько мы, наши спортсмены, вся страна, которая была за ними как стена, этого захотели.И вот теперь, задним, как говорится, числом, эти результаты Всемирное антидопинговое агентство, которое "вне политики", которое "неправительственная" организация (но кандидатуру на назначение руководителем ведомства поляка Витольда Баньки отчего-то "одобрил Совет Европы"), хочет аннулировать.В судебном порядке. В рамках, так сказать, закона, юридической процедуры и всего, что входит в понятие "правового разрешения вопросов".Нет лучшего инструмента для показательной расправы, чем юстиция. Это мы уже проходили в политике. Теперь на ее месте — спорт.А вчера, спустя три дня после того, как о действиях WADA стало известно, скончался наш великий спортсмен Александр Горшков.На протяжении 12 лет возглавлявший Федерацию фигурного катания России. Шестикратный чемпион мира. Шестикратный чемпион Европы. Олимпийский чемпион Игр 1976 года в Инсбруке.Человек, знавший про фигурное катание абсолютно все. Знавший про олимпийский и вообще большой спорт тоже все. Собственно, он и его жена и партнерша Людмила Пахомова были теми фигуристами, кто сделал танцы на льду таким зрелищем, от которого стадионы ревели от восторга, а публика неистовствовала, крича "браво!".Чиновники МОК сообразили, сколько денег (а Олимпиада, не будем забывать, это еще и астрономические прибыли от рекламы) на этом можно заработать.Шесть раз на самых крупных первенствах в честь наших мастеров звучал гимн СССР. Они же сделали и так, что школа советского, а потом и российского фигурного катания первенствовала в мире, в Европе, на Олимпийских играх столько раз, сколько — повторим — хотела. То есть остальным, конечно, иногда мы позволяли что-то там забрать и даже победить. Чтобы потом взять двойной, тройной и какой угодно реванш.Хотя мы никогда не считали тех, кто выходил на лед состязаний вместе с нашими фигуристами, врагами. Мы, как и наши спортсмены, всегда расценивали их как соперников. Мощных и даже очень мощных соперников. Но просто наши фигуристы были еще сильнее.Потому что они были талантливее, потому что они легко рушили традиции чопорности, которые все считали неколебимыми, потому что предлагали зрелище, спектакль, шоу, от которого захватывало и захватывает до сих пор дыхание. И сделать с этим ну просто ничего нельзя. Если сражаться честно.Если сражаться так, как с нами сражается в спорте "весь цивилизованный мир", которым предводительствует WADA, можно добиться исключительно дисквалификации одной из лучших фигуристок мира, попытавшись лишить ее будущего.И можно нанести удар, подло, исподтишка, великому спортсмену, чтобы у него разорвалось сердце.Но стереть из памяти композицию Камилы Валиевой на музыку "Болеро" Равеля абсолютно невозможно, даже если весь чиновничий аппарат WADA во главе с его руководителем Банькой выйдет на лед олимпийского катка с лопатами и начнет его скрести.Как невозможно стереть, как бы того ни хотелось, мелодию аргентинской "Кумпарситы" из истории фигурного катания в исполнении Пахомовой и Горшкова.Все попытки окажутся бесплодными, только трата времени и денег.Страна, столь богатая талантами, как наша, вообще может позволить себе не обращать внимание, что там происходит в "их" фигурном катании. Мы в любом случае создаем стиль, критерии, достигаем того уровня исполнения и артистизма, что "они" способны нам тут только подражать. И то — в самом лучшем случае.Камиле — мужества и успехов, страна — вся и всегда с тобой и за тебя!Александру Георгиевичу Горшкову — низкий поклон!За радость и счастье, которое подарили нам вы и Людмила Пахомова, когда выходили на лед и всякий раз оказывались лучшими! За гордость до слез, когда звучал гимн страны и взвивался наверх ее флаг!И еще за то, что мы знали — в любых обстоятельствах и условиях, что бы ни произошло — вы первые. Были. И навсегда ими останетесь.

https://rsport.ria.ru/20221117/valieva-1832144601.html

https://rsport.ria.ru/20221114/valieva-1831401651.html

https://rsport.ria.ru/20221118/rim-1832398268.html

https://rsport.ria.ru/20221115/figurist-1831547440.html

https://rsport.ria.ru/20221114/scherbakova-1831425360.html

https://rsport.ria.ru/20221117/gorshkov-1832156676.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

спорт, олимпийские игры, людмила пахомова, александр горшков (ффккр), всемирное антидопинговое агентство (wada), спортивный арбитражный суд (cas), спортивный арбитражный суд, россия, пекин, сочи, витольд банька, авторы