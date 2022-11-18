https://ria.ru/20221118/kaliningrad-1832520152.html
В Калининградской области выпал первый снег
В Калининградской области выпал первый снег - РИА Новости, 18.11.2022
В Калининградской области выпал первый снег
На смену теплой погоде в середине ноября в Калининграде пришло резкое похолодание, в области в пятницу выпал первый снег, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T16:20
2022-11-18T16:20
2022-11-18T16:20
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КАЛИНИНГРАД, 18 ноя - РИА Новости. На смену теплой погоде в середине ноября в Калининграде пришло резкое похолодание, в области в пятницу выпал первый снег, передает корреспондент РИА Новости.В частности, погода ухудшилась днем в Гурьевском районе. Слабый снегопад накрыл руины средневекового замка Шаакен. Туристы, приехавшие посмотреть на достопримечательность, застали непогоду в поселке Некрасово, где расположен исторический объект.Пользователи социальных сетей сообщали, что больше всего осадков в пятницу было в восточных районах региона.Еще 15 ноября из-за аномально теплой погоды в Калининградском ботаническом саду можно было увидеть распустившуюся сирень, цветение "волшебного ореха", декоративной калины, роз и других растений.
https://ria.ru/20221101/goroda-1828183142.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, калининградская область, гурьевский район, новости - туризм, туристы, куда поехать, куда можно лететь
Туризм, Туризм, Калининградская область, Гурьевский район, Новости - Туризм, туристы, куда поехать, куда можно лететь
В Калининградской области выпал первый снег
Туристы в Калининградской области столкнулись с трудностями при осмотре замка из-за снега
КАЛИНИНГРАД, 18 ноя - РИА Новости. На смену теплой погоде в середине ноября в Калининграде пришло резкое похолодание, в области в пятницу выпал первый снег, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, погода ухудшилась днем в Гурьевском районе. Слабый снегопад накрыл руины средневекового замка Шаакен. Туристы, приехавшие посмотреть на достопримечательность, застали непогоду в поселке Некрасово, где расположен исторический объект.
Пользователи социальных сетей сообщали, что больше всего осадков в пятницу было в восточных районах региона.
Еще 15 ноября из-за аномально теплой погоды в Калининградском ботаническом саду можно было увидеть распустившуюся сирень, цветение "волшебного ореха", декоративной калины, роз и других растений.