https://ria.ru/20221118/kaliningrad-1832520152.html

В Калининградской области выпал первый снег

В Калининградской области выпал первый снег - РИА Новости, 18.11.2022

В Калининградской области выпал первый снег

На смену теплой погоде в середине ноября в Калининграде пришло резкое похолодание, в области в пятницу выпал первый снег, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T16:20

2022-11-18T16:20

2022-11-18T16:20

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КАЛИНИНГРАД, 18 ноя - РИА Новости. На смену теплой погоде в середине ноября в Калининграде пришло резкое похолодание, в области в пятницу выпал первый снег, передает корреспондент РИА Новости.В частности, погода ухудшилась днем в Гурьевском районе. Слабый снегопад накрыл руины средневекового замка Шаакен. Туристы, приехавшие посмотреть на достопримечательность, застали непогоду в поселке Некрасово, где расположен исторический объект.Пользователи социальных сетей сообщали, что больше всего осадков в пятницу было в восточных районах региона.Еще 15 ноября из-за аномально теплой погоды в Калининградском ботаническом саду можно было увидеть распустившуюся сирень, цветение "волшебного ореха", декоративной калины, роз и других растений.

https://ria.ru/20221101/goroda-1828183142.html

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Лана Баева

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