https://ria.ru/20221118/it-1832522923.html

Азаров открыл межрегиональную IТ-конференцию в Самаре

Азаров открыл межрегиональную IТ-конференцию в Самаре - РИА Новости, 18.11.2022

Азаров открыл межрегиональную IТ-конференцию в Самаре

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров открыл межрегиональную IТ-конференцию "Отечественный софт: путь к технологическому лидерству", сообщает пресс-служба РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T15:51

2022-11-18T15:51

2022-11-18T16:13

экономика

технологии

самарская область

россия

самара

дмитрий азаров

наталья касперская

максут шадаев

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САМАРА, 18 ноя – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров открыл межрегиональную IТ-конференцию "Отечественный софт: путь к технологическому лидерству", сообщает пресс-служба правительства региона.По информации пресс-службы, в пятницу в Самаре прошла межрегиональная IТ-конференция и выставка для представителей промышленных предприятий Приволжского федерального округа и разработчиков программных продуктов "Отечественный софт: путь к технологическому лидерству"."Работу конференции открыли губернатор Дмитрий Азаров, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт", президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская, заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак и другие эксперты", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, участие в конференции приняли представители более 150 компаний и 40 спикеров. Представители промышленных предприятий Приволжского федерального округа смогли пообщаться с ведущими разработчиками программного обеспечения России, задать свои вопросы экспертам и внести свои предложения по развитию отечественного софта.Азаров отметил, что для Самарской области конференция имеет особое значение и важность. "Если мы чуть больше понимаем уже в сфере компонентов – как друг другу помогать, вести импортозамещение, работать с точки зрения укрепления технологического суверенитета, то по программным продуктам, софту запрос очень большой как от крупных предприятий, так и среднего и малого бизнеса. Благодаря государственным мерам поддержки, скидкам, которые сегодня есть по приобретению отечественного программного продукта, продвижение заметное. Но для высокотехнологичных крупных промышленных предприятий эта конференция представляет первоочередной интерес", - цитирует Азарова пресс-служба.Во время конференции Азаров и Касперская в присутствии главы Минцифры подписали соглашение о сотрудничестве. Оно станет основой для развития и укрепления сотрудничества в области информационных и цифровых технологий, а также привлечения новейших знаний для создания высококачественных и надежных комплексов информационных систем и технологий искусственного интеллекта в приоритетных отраслях Самарской области.В рамках соглашения будет осуществляться обмен научно-технической информацией, содействие в тестировании программных продуктов и цифровых технологий членов АРПП "Отечественный софт", а также разработка предложений по реализации проектов на территории Самарской области.Азаров поблагодарил Касперскую за организацию конференции. "Спасибо, что Самарская область поддержала такое замечательное мероприятие, без вашей помощи мы бы не смогли его провести", – ответила Касперская.

https://ria.ru/20221111/soglashenie-1830914601.html

https://ria.ru/20221005/konkurs-1821816313.html

https://ria.ru/20220823/inzhenernye_shkoly-1811372961.html

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россия

самара

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, технологии, самарская область, россия, самара, дмитрий азаров, наталья касперская, максут шадаев