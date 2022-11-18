https://ria.ru/20221118/istrebitel-1832394962.html

Появилось видео уничтожения истребителем Су-35С украинского самолета и РЛС

Появилось видео уничтожения истребителем Су-35С украинского самолета и РЛС - РИА Новости, 18.11.2022

Появилось видео уничтожения истребителем Су-35С украинского самолета и РЛС

Министерство обороны показало в Telegram видео боевого вылета Су-35С Воздушно-космических сил России, который поразил цели ВСУ. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T10:03

2022-11-18T10:03

2022-11-18T10:53

специальная военная операция на украине

безопасность

войска воздушно-космической обороны

су-35с

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

москва

владимир путин

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Министерство обороны показало в Telegram видео боевого вылета Су-35С Воздушно-космических сил России, который поразил цели ВСУ.Российский истребитель своевременно обнаружил и уничтожил самолет и радиолокационную станцию наведения ракет ЗРК С-300 украинских войск."Во время патрулирования воздушного пространства обнаружил воздушную цель, определил ее как самолет противника. Далее выполнил захват, после разрешения выполнил пуск, продолжил полет по прямой для подсвета цели, после предполагаемого списания времени встречи ракеты с целью метка пропала. Выполнил отворот, выполнил повторный заход для контрольного осмотра воздушного пространства — метки далее не наблюдал", — рассказал летчик Су-35С Тарас.Су-35С доказали свою эффективность во время специальной военной операции на Украине. Экипажи истребителей многократно одерживали победы в воздушных боях с украинскими летчиками и эффективно применяли противорадиолокационные ракеты Х-31 для ударов по объектам ПВО противника.Су-35С — сверхманевренный истребитель поколения 4++, построенный с использованием отдельных технологий пятого поколения. Он оснащен новым комплексом авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, новой РЛС с фазированной антенной решеткой с большей дальностью обнаружения воздушных целей и с увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей.На истребитель установлены новые двигатели с увеличенной тягой, он развивает скорость до 2500 километров в час и способен поднимать в воздух восемь тонн боевой нагрузки.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и гарантии безопасности России.

https://ria.ru/20220812/su-35-1809072113.html

https://ria.ru/20221104/lantset-1829204198.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, войска воздушно-космической обороны, су-35с, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, москва, владимир путин, вооруженные силы украины, зрк с-300, россия