https://ria.ru/20221118/isk-1832408801.html
Суд на Урале взыскал с Ройзмана и других лиц 565 тысяч рублей
Суд на Урале взыскал с Ройзмана и других лиц 565 тысяч рублей - РИА Новости, 18.11.2022
Суд на Урале взыскал с Ройзмана и других лиц 565 тысяч рублей
Октябрьский районный суд Екатеринбурга взыскал 565 тысяч рублей в пользу свердловского управления МВД с организаторов несогласованной акции, в том числе бывшего РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T11:07
2022-11-18T11:07
2022-11-18T11:20
происшествия
евгений ройзман
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
екатеринбург
урал
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга взыскал 565 тысяч рублей в пользу свердловского управления МВД с организаторов несогласованной акции, в том числе бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.В конце июля региональный главк МВД подал гражданский иск на 565 тысяч рублей за сверхурочную работу своих сотрудников и оплату их труда на несогласованной акции в Екатеринбурге 31 января 2021 года. Ответчики – Ройзман и еще четыре горожанина, которые, по мнению полиции, в соцсетях призывали к участию в протестах.В ходе заседания представитель истца уточнил, что на акцию для охраны общественного порядка в нерабочее время в качестве дополнительного состава были привлечены 1527 сотрудников внутренних дел, которым была выплачена денежная компенсация за сверхурочную работу – всего 499 тысяч 223 рубля 61 копейка. Помимо этого, были понесены расходы на горюче-смазочные материалы для транспорта в размере 65 тысяч 918 рублей 96 копеек."Суд решил исковые требования ГУ МВД по Свердловской области удовлетворить, взыскать в солидарном порядке в счет возмещения материального вреда 565 тысяч 142 рубля 57 копеек", - объявила судья.
https://ria.ru/20220830/royzman-1813083725.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, евгений ройзман, министерство внутренних дел рф (мвд россии), екатеринбург, урал, свердловская область
Происшествия, Евгений Ройзман, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Екатеринбург, Урал, Свердловская область
11:07 18.11.2022 (обновлено: 11:20 18.11.2022)
Суд на Урале взыскал с Ройзмана и других лиц 565 тысяч рублей
В Екатеринбурге суд взыскал с Ройзмана и других лиц 565 тысяч рублей по иску МВД
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга взыскал 565 тысяч рублей в пользу свердловского управления МВД с организаторов несогласованной акции, в том числе бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В конце июля региональный главк МВД подал гражданский иск на 565 тысяч рублей за сверхурочную работу своих сотрудников и оплату их труда на несогласованной акции в Екатеринбурге 31 января 2021 года. Ответчики – Ройзман и еще четыре горожанина, которые, по мнению полиции, в соцсетях призывали к участию в протестах.
В ходе заседания представитель истца уточнил, что на акцию для охраны общественного порядка в нерабочее время в качестве дополнительного состава были привлечены 1527 сотрудников внутренних дел, которым была выплачена денежная компенсация за сверхурочную работу – всего 499 тысяч 223 рубля 61 копейка. Помимо этого, были понесены расходы на горюче-смазочные материалы для транспорта в размере 65 тысяч 918 рублей 96 копеек.
"Суд решил исковые требования ГУ МВД по Свердловской области
удовлетворить, взыскать в солидарном порядке в счет возмещения материального вреда 565 тысяч 142 рубля 57 копеек", - объявила судья.