https://ria.ru/20221118/isk-1832408801.html

Суд на Урале взыскал с Ройзмана и других лиц 565 тысяч рублей

Суд на Урале взыскал с Ройзмана и других лиц 565 тысяч рублей - РИА Новости, 18.11.2022

Суд на Урале взыскал с Ройзмана и других лиц 565 тысяч рублей

Октябрьский районный суд Екатеринбурга взыскал 565 тысяч рублей в пользу свердловского управления МВД с организаторов несогласованной акции, в том числе бывшего РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T11:07

2022-11-18T11:07

2022-11-18T11:20

происшествия

евгений ройзман

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

екатеринбург

урал

свердловская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812121067_0:159:3072:1887_1920x0_80_0_0_bc60eec6c52545c3e0ef4d62e7193b99.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга взыскал 565 тысяч рублей в пользу свердловского управления МВД с организаторов несогласованной акции, в том числе бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.В конце июля региональный главк МВД подал гражданский иск на 565 тысяч рублей за сверхурочную работу своих сотрудников и оплату их труда на несогласованной акции в Екатеринбурге 31 января 2021 года. Ответчики – Ройзман и еще четыре горожанина, которые, по мнению полиции, в соцсетях призывали к участию в протестах.В ходе заседания представитель истца уточнил, что на акцию для охраны общественного порядка в нерабочее время в качестве дополнительного состава были привлечены 1527 сотрудников внутренних дел, которым была выплачена денежная компенсация за сверхурочную работу – всего 499 тысяч 223 рубля 61 копейка. Помимо этого, были понесены расходы на горюче-смазочные материалы для транспорта в размере 65 тысяч 918 рублей 96 копеек."Суд решил исковые требования ГУ МВД по Свердловской области удовлетворить, взыскать в солидарном порядке в счет возмещения материального вреда 565 тысяч 142 рубля 57 копеек", - объявила судья.

https://ria.ru/20220830/royzman-1813083725.html

екатеринбург

урал

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, евгений ройзман, министерство внутренних дел рф (мвд россии), екатеринбург, урал, свердловская область