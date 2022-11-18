https://ria.ru/20221118/investitsii-1832366686.html

Собянин: инвестиции ушедших зарубежных компаний остались в Москве

Собянин: инвестиции ушедших зарубежных компаний остались в Москве - РИА Новости, 18.11.2022

Собянин: инвестиции ушедших зарубежных компаний остались в Москве

Инвестиции ушедших из Москвы иностранных компаний остались в городе, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T03:05

2022-11-18T03:05

2022-11-18T03:37

экономика

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Инвестиции ушедших из Москвы иностранных компаний остались в городе, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.По его словам, уход иностранных инвесторов с российского рынка создал возможности для отечественных производителей."Ничего, наверное, в этом хорошего нет, но, в конце концов, это выбор зарубежных инвесторов. Когда они уходили с наших площадок, их инвестиции остались в городе," - сказал Собянин.

москва

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экономика, сергей собянин, москва