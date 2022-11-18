05:05 18.11.2022 (обновлено: 05:16 18.11.2022)
СМИ: США призвали Европу осторожнее говорить о ракетном инциденте в Польше
Politico: США призвали Европу осторожнее говорить о причинах ракетного инцидента в Польше
Флаги США и Евросоюза. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 ноя – РИА Новости. США в последние дни интенсивно контактировали европейскими союзниками и окружением Владимира Зеленского, побуждая их осторожнее комментировать ракетный инцидент в Польше, пишет газета Politico со ссылкой на анонимные американские и европейские источники.
По данным издания, за последние два дня в ходе телефонных бесед высокопоставленные чиновники правительства США также потребовали от своих союзников по НАТО "воздержаться от категоричных заявлений" до завершения официального расследования случившегося.
Разные точки зрения относительно инцидента – одно из первых серьезных расхождений, которые наблюдаются в риторике официального Вашингтона и Киева, отмечает издание. Как следует из публикации, в правительственных кругах США склонны занижать значимость происходящего, однако прогнозируемое замедление боевых действий на Украине зимой чревато тем, что конфликт "будет продолжаться всю зиму", и разногласий между США и Украиной станет еще больше.
Как отметила в этой связи бывший сотрудник госдепартамента Хизер Конли, специализировавшаяся на проблемах Европы, падение ракет в Польше стало "по-настоящему важным испытанием" для США, их союзников по НАТО и Украины.
Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты, погибли два человека. Изначально Варшава заявила, что речь идет о российских ракета, и потребовала созвать Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, ракеты принадлежали Украине.
Владимир Зеленский в среду заявлял, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту в Польше. Однако уже в четверг он сказал, что не уверен в том, что произошло, на 100%.
В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям около украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация. Также в ведомстве указали, что, согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.