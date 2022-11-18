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СМИ: США призвали Европу осторожнее говорить о ракетном инциденте в Польше - РИА Новости, 18.11.2022
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СМИ: США призвали Европу осторожнее говорить о ракетном инциденте в Польше
СМИ: США призвали Европу осторожнее говорить о ракетном инциденте в Польше - РИА Новости, 18.11.2022
СМИ: США призвали Европу осторожнее говорить о ракетном инциденте в Польше
США в последние дни интенсивно контактировали европейскими союзниками и окружением Владимира Зеленского, побуждая их осторожнее комментировать ракетный инцидент РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T05:05
2022-11-18T05:16
в мире
владимир зеленский
анджей дуда
польша
сша
украина
нато
зрк с-300
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ВАШИНГТОН, 18 ноя – РИА Новости. США в последние дни интенсивно контактировали европейскими союзниками и окружением Владимира Зеленского, побуждая их осторожнее комментировать ракетный инцидент в Польше, пишет газета Politico со ссылкой на анонимные американские и европейские источники.По данным издания, за последние два дня в ходе телефонных бесед высокопоставленные чиновники правительства США также потребовали от своих союзников по НАТО "воздержаться от категоричных заявлений" до завершения официального расследования случившегося.Разные точки зрения относительно инцидента – одно из первых серьезных расхождений, которые наблюдаются в риторике официального Вашингтона и Киева, отмечает издание. Как следует из публикации, в правительственных кругах США склонны занижать значимость происходящего, однако прогнозируемое замедление боевых действий на Украине зимой чревато тем, что конфликт "будет продолжаться всю зиму", и разногласий между США и Украиной станет еще больше.Как отметила в этой связи бывший сотрудник госдепартамента Хизер Конли, специализировавшаяся на проблемах Европы, падение ракет в Польше стало "по-настоящему важным испытанием" для США, их союзников по НАТО и Украины.Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты, погибли два человека. Изначально Варшава заявила, что речь идет о российских ракета, и потребовала созвать Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, ракеты принадлежали Украине.Как заявил по итогам экстренной встречи лидеров стран G7 президент США Джо Байден, предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска. В Пентагоне сообщили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых имеется достаточно возможностей.Владимир Зеленский в среду заявлял, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту в Польше. Однако уже в четверг он сказал, что не уверен в том, что произошло, на 100%.В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям около украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация. Также в ведомстве указали, что, согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
https://ria.ru/20221118/rasstanovka-1832365257.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221117/ssha-1832306764.html
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в мире, владимир зеленский, анджей дуда, польша, сша, украина, нато, зрк с-300, инцидент с падением ракет в польше
В мире, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, Польша, США, Украина, НАТО, ЗРК С-300, Инцидент с падением ракет в Польше
05:05 18.11.2022 (обновлено: 05:16 18.11.2022)
 
СМИ: США призвали Европу осторожнее говорить о ракетном инциденте в Польше

Politico: США призвали Европу осторожнее говорить о причинах ракетного инцидента в Польше

© Fotolia / hansennФлаги США и Евросоюза
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© Fotolia / hansenn
Флаги США и Евросоюза. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 ноя – РИА Новости. США в последние дни интенсивно контактировали европейскими союзниками и окружением Владимира Зеленского, побуждая их осторожнее комментировать ракетный инцидент в Польше, пишет газета Politico со ссылкой на анонимные американские и европейские источники.
По данным издания, за последние два дня в ходе телефонных бесед высокопоставленные чиновники правительства США также потребовали от своих союзников по НАТО "воздержаться от категоричных заявлений" до завершения официального расследования случившегося.
Разные точки зрения относительно инцидента – одно из первых серьезных расхождений, которые наблюдаются в риторике официального Вашингтона и Киева, отмечает издание. Как следует из публикации, в правительственных кругах США склонны занижать значимость происходящего, однако прогнозируемое замедление боевых действий на Украине зимой чревато тем, что конфликт "будет продолжаться всю зиму", и разногласий между США и Украиной станет еще больше.
Как отметила в этой связи бывший сотрудник госдепартамента Хизер Конли, специализировавшаяся на проблемах Европы, падение ракет в Польше стало "по-настоящему важным испытанием" для США, их союзников по НАТО и Украины.
Американские военные в Польше - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
02:15
Пентагон: США не меняют расстановку сил в Польше после ракетного инцидента
Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты, погибли два человека. Изначально Варшава заявила, что речь идет о российских ракета, и потребовала созвать Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, ракеты принадлежали Украине.
Как заявил по итогам экстренной встречи лидеров стран G7 президент США Джо Байден, предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска. В Пентагоне сообщили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых имеется достаточно возможностей.
Владимир Зеленский в среду заявлял, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту в Польше. Однако уже в четверг он сказал, что не уверен в том, что произошло, на 100%.
В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям около украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация. Также в ведомстве указали, что, согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
Вчера, 19:05В мире
СМИ: Белый дом призвал Киев быть осторожнее в выражениях после ЧП в Польше
 
В миреВладимир ЗеленскийАнджей ДудаПольшаСШАУкраинаНАТОЗРК С-300Инцидент с падением ракет в Польше
 
 
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