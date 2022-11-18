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Минюст США: саудовский кронпринц обладает иммунитетом по делу Хашукджи - РИА Новости, 18.11.2022
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Минюст США: саудовский кронпринц обладает иммунитетом по делу Хашукджи
Минюст США: саудовский кронпринц обладает иммунитетом по делу Хашукджи - РИА Новости, 18.11.2022
Минюст США: саудовский кронпринц обладает иммунитетом по делу Хашукджи
Американский минюст передал в суд мнение, что наследный саудовский принц Мухаммед бен Салман обладает иммунитетом от обвинений по делу об убийстве... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T07:26
2022-11-18T07:37
в мире
джамаль хашукджи
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
сша
саудовская аравия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Американский минюст передал в суд мнение, что наследный саудовский принц Мухаммед бен Салман обладает иммунитетом от обвинений по делу об убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.Иск против наследного принца и его окружения подали в федеральный суд Вашингтона невеста журналиста Хатидже Дженгиз и правозащитная организация Democracy for the Arab World Now.Судья дал правительству США время до полуночи четверга, чтобы высказать мнение по поводу заявления адвокатов принца о его юридической неприкосновенности в связи с высоким должностным положением. Администрация имела возможность вообще не высказывать своего мнения.Как отмечается, запрос не имеет обязательной силы и в конечном итоге решение о предоставлении иммунитета будет принимать судья.Саудовский оппозиционный журналист Джамаль Хашукджи с 2017 года проживал в США и работал в газете Washington Post. В 2018 году он был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Вначале саудовские власти отрицали убийство журналиста, но после обнародования данных турецкой и американской разведками заявили, что журналиста убили во время ссоры в консульстве.
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в мире, джамаль хашукджи, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), сша, саудовская аравия
В мире, Джамаль Хашукджи, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), США, Саудовская Аравия
07:26 18.11.2022 (обновлено: 07:37 18.11.2022)
 
Минюст США: саудовский кронпринц обладает иммунитетом по делу Хашукджи

AP: минюст США передал в суд мнение об иммунитете Мухаммеда бен Салмана по делу Хашукджи

© AP Photo / Lefteris PitarakisПортрет саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле
Портрет саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Портрет саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Американский минюст передал в суд мнение, что наследный саудовский принц Мухаммед бен Салман обладает иммунитетом от обвинений по делу об убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Иск против наследного принца и его окружения подали в федеральный суд Вашингтона невеста журналиста Хатидже Дженгиз и правозащитная организация Democracy for the Arab World Now.
Судья дал правительству США время до полуночи четверга, чтобы высказать мнение по поводу заявления адвокатов принца о его юридической неприкосновенности в связи с высоким должностным положением. Администрация имела возможность вообще не высказывать своего мнения.
Как отмечается, запрос не имеет обязательной силы и в конечном итоге решение о предоставлении иммунитета будет принимать судья.
Саудовский оппозиционный журналист Джамаль Хашукджи с 2017 года проживал в США и работал в газете Washington Post. В 2018 году он был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Вначале саудовские власти отрицали убийство журналиста, но после обнародования данных турецкой и американской разведками заявили, что журналиста убили во время ссоры в консульстве.
Портрет наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана на бульваре Эр-Рияд Сезон - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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В миреДжамаль ХашукджиМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)СШАСаудовская Аравия
 
 
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