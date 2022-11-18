https://ria.ru/20221118/immunitet-1832376612.html

Минюст США: саудовский кронпринц обладает иммунитетом по делу Хашукджи

Минюст США: саудовский кронпринц обладает иммунитетом по делу Хашукджи - РИА Новости, 18.11.2022

Минюст США: саудовский кронпринц обладает иммунитетом по делу Хашукджи

Американский минюст передал в суд мнение, что наследный саудовский принц Мухаммед бен Салман обладает иммунитетом от обвинений по делу об убийстве... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T07:26

2022-11-18T07:26

2022-11-18T07:37

в мире

джамаль хашукджи

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

сша

саудовская аравия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156272/06/1562720648_0:215:2879:1834_1920x0_80_0_0_29edb5b6d64298afd0a2179133c18ccc.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Американский минюст передал в суд мнение, что наследный саудовский принц Мухаммед бен Салман обладает иммунитетом от обвинений по делу об убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.Иск против наследного принца и его окружения подали в федеральный суд Вашингтона невеста журналиста Хатидже Дженгиз и правозащитная организация Democracy for the Arab World Now.Судья дал правительству США время до полуночи четверга, чтобы высказать мнение по поводу заявления адвокатов принца о его юридической неприкосновенности в связи с высоким должностным положением. Администрация имела возможность вообще не высказывать своего мнения.Как отмечается, запрос не имеет обязательной силы и в конечном итоге решение о предоставлении иммунитета будет принимать судья.Саудовский оппозиционный журналист Джамаль Хашукджи с 2017 года проживал в США и работал в газете Washington Post. В 2018 году он был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Вначале саудовские власти отрицали убийство журналиста, но после обнародования данных турецкой и американской разведками заявили, что журналиста убили во время ссоры в консульстве.

https://ria.ru/20220921/britaniya-1818300623.html

сша

саудовская аравия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Эмиль Калимуллин

Эмиль Калимуллин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Эмиль Калимуллин

в мире, джамаль хашукджи, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), сша, саудовская аравия