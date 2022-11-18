https://ria.ru/20221118/ikea-1832479911.html

"Яндекс Маркет" выкупит все оставшиеся товары IKEA в России

"Яндекс Маркет" выкупит все оставшиеся товары IKEA в России - РИА Новости, 18.11.2022

"Яндекс Маркет" выкупит все оставшиеся товары IKEA в России

"Яндекс Маркет" договорился о выкупе всех оставшихся в России товаров шведской компании IKEA, они появятся на площадке до конца этого года, сообщили РИА Новости РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T14:04

2022-11-18T14:04

2022-11-18T14:04

экономика

россия

швеция

ikea international group

яндекс.маркет

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. "Яндекс Маркет" договорился о выкупе всех оставшихся в России товаров шведской компании IKEA, они появятся на площадке до конца этого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Яндекс Маркет" договорился о выкупе всех товарных запасов российского подразделения IKEA. Обязывающие документы подписаны обеими компаниями 16 ноября 2022 года... Соглашение касается более 20 миллионов товаров во всех категориях, представленных в шведской сети, - от мебели до мягких игрушек и аксессуаров для дома. "Яндекс Маркет" начнет продажу товаров IKEA до конца года", - говорится в сообщении.В начале августа на "Яндекс Маркете" появился специальный раздел "Товары IKEA и аналоги". В нем были собраны товары от разных партнеров - например, фабрик, поставлявших товары в IKEA, а также от магазинов, продающих товары шведской сети. Кроме того, на онлайн-площадке есть в продаже товары, привезенные партнерами из-за рубежа.В марте IKEA сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне - что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики. Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов в начале октября после встречи представителей министерства с руководством IKEA говорил, что шведский ритейлер пока остается в стране на прежних позициях. Однако позже, 9 ноября, он заявил в Госдуме, что сейчас невозможно сказать, будет ли компания возвращаться в Россию или нет.IKEA - крупнейшая в мире сеть розничной торговли товарами для дома, основанная в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата).

https://realty.ria.ru/20221110/ikea-1830409245.html

https://realty.ria.ru/20221103/ikea-1829074831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, швеция, ikea international group, яндекс.маркет, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)