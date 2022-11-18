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"Яндекс Маркет" выкупит все оставшиеся товары IKEA в России - РИА Новости, 18.11.2022
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"Яндекс Маркет" выкупит все оставшиеся товары IKEA в России
"Яндекс Маркет" выкупит все оставшиеся товары IKEA в России - РИА Новости, 18.11.2022
"Яндекс Маркет" выкупит все оставшиеся товары IKEA в России
"Яндекс Маркет" договорился о выкупе всех оставшихся в России товаров шведской компании IKEA, они появятся на площадке до конца этого года, сообщили РИА Новости РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T14:04
2022-11-18T14:04
экономика
россия
швеция
ikea international group
яндекс.маркет
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. "Яндекс Маркет" договорился о выкупе всех оставшихся в России товаров шведской компании IKEA, они появятся на площадке до конца этого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Яндекс Маркет" договорился о выкупе всех товарных запасов российского подразделения IKEA. Обязывающие документы подписаны обеими компаниями 16 ноября 2022 года... Соглашение касается более 20 миллионов товаров во всех категориях, представленных в шведской сети, - от мебели до мягких игрушек и аксессуаров для дома. "Яндекс Маркет" начнет продажу товаров IKEA до конца года", - говорится в сообщении.В начале августа на "Яндекс Маркете" появился специальный раздел "Товары IKEA и аналоги". В нем были собраны товары от разных партнеров - например, фабрик, поставлявших товары в IKEA, а также от магазинов, продающих товары шведской сети. Кроме того, на онлайн-площадке есть в продаже товары, привезенные партнерами из-за рубежа.В марте IKEA сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне - что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики. Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов в начале октября после встречи представителей министерства с руководством IKEA говорил, что шведский ритейлер пока остается в стране на прежних позициях. Однако позже, 9 ноября, он заявил в Госдуме, что сейчас невозможно сказать, будет ли компания возвращаться в Россию или нет.IKEA - крупнейшая в мире сеть розничной торговли товарами для дома, основанная в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата).
https://realty.ria.ru/20221110/ikea-1830409245.html
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экономика, россия, швеция, ikea international group, яндекс.маркет, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Швеция, IKEA International Group, Яндекс.Маркет, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
14:04 18.11.2022
 
"Яндекс Маркет" выкупит все оставшиеся товары IKEA в России

"Яндекс Маркет" договорился о выкупе всех оставшихся в России товаров компании IKEA

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанк Магазин "Икеа" в Москве
 Магазин Икеа в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Магазин "Икеа" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. "Яндекс Маркет" договорился о выкупе всех оставшихся в России товаров шведской компании IKEA, они появятся на площадке до конца этого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Яндекс Маркет" договорился о выкупе всех товарных запасов российского подразделения IKEA. Обязывающие документы подписаны обеими компаниями 16 ноября 2022 года... Соглашение касается более 20 миллионов товаров во всех категориях, представленных в шведской сети, - от мебели до мягких игрушек и аксессуаров для дома. "Яндекс Маркет" начнет продажу товаров IKEA до конца года", - говорится в сообщении.
Флажки с логотипом в магазине IKEA - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 09:36
IKEA начала удалять свой логотип с продукции заводов в РФ перед их продажей
В начале августа на "Яндекс Маркете" появился специальный раздел "Товары IKEA и аналоги". В нем были собраны товары от разных партнеров - например, фабрик, поставлявших товары в IKEA, а также от магазинов, продающих товары шведской сети. Кроме того, на онлайн-площадке есть в продаже товары, привезенные партнерами из-за рубежа.
В марте IKEA сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне - что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики. Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов в начале октября после встречи представителей министерства с руководством IKEA говорил, что шведский ритейлер пока остается в стране на прежних позициях. Однако позже, 9 ноября, он заявил в Госдуме, что сейчас невозможно сказать, будет ли компания возвращаться в Россию или нет.
IKEA - крупнейшая в мире сеть розничной торговли товарами для дома, основанная в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата).
Вывеска в магазине ИКЕА - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
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Чистая прибыль IKEA сократилась в два раза по итогам 2022 фингода
 
ЭкономикаРоссияШвецияIKEA International GroupЯндекс.МаркетМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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