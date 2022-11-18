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Объем военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине, выделенной США

Объем военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине, выделенной США - РИА Новости, 18.11.2022

Объем военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине, выделенной США

Согласно базе данных военной, финансовой и гуманитарной помощи, которую ведет Кильский институт мировой экономики, США выделили Украине больше, чем любая другая РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T13:19

2022-11-18T13:19

2022-11-18T13:21

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Согласно базе данных военной, финансовой и гуманитарной помощи, которую ведет Кильский институт мировой экономики, США выделили Украине больше, чем любая другая страна. Общий объем американской помощи Киеву оценивается в 52 миллиарда долларов (данные на октябрь 2022 года). По данным Конгресса США, с 2014 года Соединенные Штаты предоставили Украине более 20 миллиардов долларов в сфере безопасности. При этом, по данным Госдепартамента США, с января 2021 года США выделили Украине около 19,3 миллиарда долларов на помощь в области безопасности. Из этой суммы большая часть – примерно 18,3 миллиарда долларов – была предоставлена Киеву после начала российской спецоперации. Помощь Соединенных Штатов в области безопасности, предоставленная Украине, включает:– более 1600 зенитных комплексов Stinger;– более 8500 противотанковых систем Javelin;– более 38 тысяч других противотанковых систем;– более 700 тактических беспилотных летательных аппаратов Switchblade;– 142 155-мм гаубицы и до 924 тысяч снарядов для них;– четыре тысячи высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;– девять тысяч 155-мм снарядов дистанционного противотанкового минирования (RAAM);– 36 105-мм гаубиц и 180 тысяч снарядов для них;– 276 тактических машин для буксировки вооружения;– 22 тактических автомобиля для эвакуации оборудования;– 38 высокомобильных артиллерийских реактивных систем и боеприпасов;– 20 120-мм минометных систем и 125 тысяч снарядов для них;– 1500 тяжелых противотанковых ракетных комплексов;– четыре машины командно-штабного управления;– восемь передвижных зенитных ракетных систем (NASAMS) и боеприпасы;– ракеты для зенитного ракетного комплекса HAWK;– четыре зенитно-ракетных комплекса Avenger;– высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARMs;– 20 вертолетов Ми-17;– 45 танков Т-72Б;– более тысячи бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV);– 44 грузовика и 88 прицепов для перевозки тяжелой техники;– 200 бронетранспортеров M113;– 250 бронированных машин М1117– 440 противоминных машин MaxxPro с противоминными катками;– оборудование и системы разминирования;– более 11 тысяч гранатометов и стрелкового оружия;– более 84 миллионов патронов к стрелковому оружию;– более 75 тысяч комплектов бронежилетов и касок;– около 1800 тактических беспилотных летательных аппаратов Phoenix Ghost;– ракетные системы с лазерным наведением;– беспилотные воздушные системы Puma;– 15 беспилотных летательных аппаратов Scan Eagle;– два радара для беспилотных летательных аппаратов;– беспилотные корабли береговой обороны;– более 50 контрартиллерийских РЛС;– четыре противоминометных радара;– 20 многоцелевых радаров;– противобеспилотные воздушные системы;– десять радаров воздушного наблюдения;– две гарпунные системы береговой обороны;– 58 прибрежных и речных патрульных катеров;– противопехотные мины M18A1 Claymore;– взрывчатое вещество С-4, подрывные боеприпасы и подрывное оборудование для расчистки препятствий;– оборудование для создания препятствий;– тактические защищенные системы связи;– четыре антенны спутниковой связи;– тысячи приборов ночного видения, тепловизионных комплексов, оптики и лазерных дальномеров;– защитное снаряжение для обезвреживания взрывоопасных предметов;– химическое, биологическое, радиологическое, ядерное защитное оборудование;– 100 бронированных медицинских автомобилей;– медицинские принадлежности, включая аптечки, бинты, мониторы и другое оборудование;– электронное оборудование для подавления помех;– полевое оборудование и запасные части.США также оказывают коммерческие услуги спутниковой съемки, а также финансируют обучение военнослужащих.Отдельной строкой в перечне американских вливаний на Украину идут поставки в рамках PDA (Presidential Drawdown Authority – это механизм передачи решением президента Соединенных Штатов запасов находящегося в федеральной собственности госимущества, то есть речь идет о передаче Киеву запасов вооружений с американских складов). По информации Госдепа, с августа 2021 года по поручению президента Байдена власти США 25 раза использовали этот механизм, чтобы предоставить Украине военную помощь примерно на 11,3 миллиарда долларов непосредственно из запасов Минобороны.США выделяют деньги Украине в рамках программы военной помощи иностранным государствам FMF (Foreign Military Financing). 8 сентября Пентагон уведомил Конгресс о намерении предоставить дополнительные 2,2 миллиарда долларов в качестве долгосрочных инвестиций для укрепления безопасности Украины и 17 ее региональных соседей.В рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в 2022 финансовом году Министерство обороны США предоставило Украине помощь в области безопасности на сумму 6,3 миллиарда долларов семью отдельными траншами. Все средства USAI на 2022 финансовый год уже выделены. В 2021 финансовом году Украина по программе USAI получила 275 миллионов долларов.В 2021 финансовом году США предоставили Украине 115 миллионов долларов в виде иностранного военного финансирования (FMF) и три миллиона долларов в виде финансирования международного военного образования и обучения (IMET).Соединенные Штаты также одобрили передачу союзниками по НАТО и близкими партнерами американского оборудования из своих запасов для использования украинскими силами. В настоящее время эти поставки включают около 12 тысяч противотанковых систем всех типов; более 1550 зенитных ракет; радары; приборы ночного видения; пулеметы; винтовки и боеприпасы; бронежилеты.США также выделили Украине экономическую помощь в размере 8,5 миллиарда долларов на выполнение социальных обязательств – выплату зарплат, пенсий, поддержку социальной сферы Украины. До конца 2022 года Вашингтон также выделит Киеву 4,5 миллиарда долларов. Сообщалось также, что Соединенные Штаты обязались ежемесячно выделять 1,5 миллиарда долларов на финансирование правительства Украины в 2023 году.Являясь одним из крупнейших доноров помощи Украине, Соединенные Штаты в течение 2022 финансового года также предоставили гуманитарную помощь на сумму более 1,5 миллиарда долларов, в том числе более 1 миллиарда долларов по линии USAID (Агентство США по международному развитию).Помощь включает продовольствие, питьевую воду, жилье, неотложную медицинскую помощь, денежные выплаты, логистику и гуманитарную координацию.В апреле 2022 года в США объявили о запуске программы временной эмиграции "Единство ради Украины". Программа предоставляет возможность гражданам Украины и их ближайшим родственникам, находящимся за пределами США, приехать в страну и временно остаться в течение двухлетнего периода.По оценкам, с начала российской спецоперации в США прибыло более 150 тысяч граждан Украины. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, украина, государственный департамент сша, министерство обороны сша, конгресс сша, сша, экономика