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Премьер Грузии рассказал, что Киев просил Тбилиси открыть второй фронт - РИА Новости, 18.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221118/gruziya-1832498971.html
Премьер Грузии рассказал, что Киев просил Тбилиси открыть второй фронт
Премьер Грузии рассказал, что Киев просил Тбилиси открыть второй фронт - РИА Новости, 18.11.2022
Премьер Грузии рассказал, что Киев просил Тбилиси открыть второй фронт
Украинские власти открыто призывали грузинскую оппозицию открыть второй фронт против России, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T14:59
2022-11-18T18:09
специальная военная операция на украине
в мире
ираклий гарибашвили
грузия
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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ТБИЛИСИ, 18 ноя — РИА Новости. Украинские власти открыто призывали грузинскую оппозицию открыть второй фронт против России, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили."Это не интерпретация, это не легенда, я цитирую слова, сказанные ими на пресс-конференции. Эти люди (грузинские оппозиционеры. — Прим. ред.) являются их союзниками (украинских чиновников. — Прим. ред.). Представьте, если бы эти люди были сегодня у грузинской власти. &lt;…&gt; Есть ли у кого-нибудь сомнения, что в Грузии действительно был бы второй фронт и страна бы превратилась в полигон?" — заявил он в парламенте. Он добавил, что если бы оппозиция руководила сегодня Грузией, то страна потеряла бы суверенитет и была бы передана России.Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что не собираются присоединяться к санкциям против России, которые были введены Западом из-за военной операции на Украине.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20220412/baramidze-1783036485.html
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в мире, ираклий гарибашвили, грузия, украина, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ираклий Гарибашвили, Грузия, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:59 18.11.2022 (обновлено: 18:09 18.11.2022)
 
Премьер Грузии рассказал, что Киев просил Тбилиси открыть второй фронт

Премьер Грузии Гарибашвили рассказал о призывах Украины открыть второй фронт против России

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкПремьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 18 ноя — РИА Новости. Украинские власти открыто призывали грузинскую оппозицию открыть второй фронт против России, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
"Это не интерпретация, это не легенда, я цитирую слова, сказанные ими на пресс-конференции. Эти люди (грузинские оппозиционеры. — Прим. ред.) являются их союзниками (украинских чиновников. — Прим. ред.). Представьте, если бы эти люди были сегодня у грузинской власти. <…> Есть ли у кого-нибудь сомнения, что в Грузии действительно был бы второй фронт и страна бы превратилась в полигон?" — заявил он в парламенте.
Он добавил, что если бы оппозиция руководила сегодня Грузией, то страна потеряла бы суверенитет и была бы передана России.
Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что не собираются присоединяться к санкциям против России, которые были введены Западом из-за военной операции на Украине.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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12 апреля, 10:03Специальная военная операция на Украине
Бывший вице-премьер Грузии воюет на Украине в составе наемников
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИраклий ГарибашвилиГрузияУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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