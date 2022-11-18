https://ria.ru/20221118/gruziya-1832498971.html

Премьер Грузии рассказал, что Киев просил Тбилиси открыть второй фронт

Премьер Грузии рассказал, что Киев просил Тбилиси открыть второй фронт - РИА Новости, 18.11.2022

Премьер Грузии рассказал, что Киев просил Тбилиси открыть второй фронт

Украинские власти открыто призывали грузинскую оппозицию открыть второй фронт против России, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T14:59

2022-11-18T14:59

2022-11-18T18:09

специальная военная операция на украине

в мире

ираклий гарибашвили

грузия

украина

россия

ситуация в днр и лнр

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ТБИЛИСИ, 18 ноя — РИА Новости. Украинские власти открыто призывали грузинскую оппозицию открыть второй фронт против России, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили."Это не интерпретация, это не легенда, я цитирую слова, сказанные ими на пресс-конференции. Эти люди (грузинские оппозиционеры. — Прим. ред.) являются их союзниками (украинских чиновников. — Прим. ред.). Представьте, если бы эти люди были сегодня у грузинской власти. <…> Есть ли у кого-нибудь сомнения, что в Грузии действительно был бы второй фронт и страна бы превратилась в полигон?" — заявил он в парламенте. Он добавил, что если бы оппозиция руководила сегодня Грузией, то страна потеряла бы суверенитет и была бы передана России.Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что не собираются присоединяться к санкциям против России, которые были введены Западом из-за военной операции на Украине.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20220412/baramidze-1783036485.html

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Кирилл Волков

в мире, ираклий гарибашвили, грузия, украина, россия, ситуация в днр и лнр