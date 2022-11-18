Минобороны Греции намерено расширять стратегическое партнерство с Израилем
Министр обороны Греции заявил о намерении расширять стратегическое партнерство с Израилем
Флаг Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 18 окт – РИА Новости. Министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос на переговорах с министром обороны Израиля Бени Ганцем заявил о намерении расширять стратегическое оборонное партнерство с Израилем, которое за последние годы поднялось на чрезвычайно высокий уровень, сообщила пресс-служба минобороны.
Ганц посетил Грецию с официальным визитом.
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"В ходе переговоров двух министров была подтверждена важность крепких, вековых уз дружбы между Грецией и Израилем и их стратегических оборонных отношений для безопасности и обороны двух стран, а также для стабильности и процветания всего региона. Подчеркнуты также чрезвычайно высокий уровень и динамика военного сотрудничества между Вооруженными силами Греции и Израиля, реализация важных, взаимовыгодных программ в области оборонной промышленности и общее стремление к их дальнейшему укреплению", - говорится в сообщении.
Министр поздравил своего израильского коллегу с недавним соглашением между Израилем и Ливаном о разграничении, которое создает прецедент и является примером для всех стран региона. Оно также ясно демонстрирует, что делимитация морских зон возможна при условии соблюдения международного права, говорится в сообщении.
Выступая с совместным заявлением после встречи, Панайотопулос сказал, что стратегические отношения Греции и Израиля основаны на крепких узах дружбы и общем видении атмосферы стабильности, безопасности и процветания в Восточном Средиземноморье.
"Сегодня у нас была возможность подтвердить нашу общую цель и желание расширять и углублять стратегические оборонные партнерские отношения между Грецией и Израилем, которые за последние годы поднялись на чрезвычайно высокий уровень. Связи в области обороны между нашими странами укрепляются благодаря многочисленным совместным учениям и тренировкам Вооруженных сил наших стран, обмену знаниями и опытом. Мы полны решимости поддерживать эту постоянно растущую динамику, а также обогатить наше взаимовыгодное сотрудничество в области оборонной промышленности новой деятельностью и важными проектами, такими как проект Международного центра летной подготовки в Каламате", - сказал Панайотопулос.
По его словам, обсуждались также ситуация на Украине и безопасность в Восточном Средиземноморье.
Международный центр подготовки военных летчиков в городе Каламата на полуострове Пелопоннес уже начал работать. Активное участие в создании и эксплуатации центра принимает израильская компания Elbit Systems. Стоимость контракта, рассчитанного более чем на 20 лет, составит около 1,68 миллиарда долларов. В частности, он предусматривает закупку десяти самолетов M-346 (Lavi), техническое обслуживание самолетов T-6 (Efroni), предоставление тренажеров, обучение и материально-техническое обеспечение.
Предполагается, что пройти обучение в Греции смогут и пилоты из стран, не входящих в НАТО, что позволит в долгосрочной перспективе окупить часть затрат и улучшить имидж страны.
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