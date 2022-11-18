Рейтинг@Mail.ru
МВД отклонило заявление о приеме в гражданство королевы красоты Крыма - РИА Новости, 18.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221118/grazhdanstvo-1832509112.html
МВД отклонило заявление о приеме в гражданство королевы красоты Крыма
МВД отклонило заявление о приеме в гражданство королевы красоты Крыма - РИА Новости, 18.11.2022
МВД отклонило заявление о приеме в гражданство королевы красоты Крыма
В Крыму отказали в получении российского гражданства женщине, оштрафованной за исполнение песни, которую считают гимном украинских националистов, сообщили в... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T15:21
2022-11-18T19:05
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
республика крым
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1820966292_0:184:1080:792_1920x0_80_0_0_5fe74d5c4f1689a878f5238d09ea57c6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя — РИА Новости. В Крыму отказали в получении российского гражданства женщине, оштрафованной за исполнение песни, которую считают гимном украинских националистов, сообщили в пресс-службе МВД республики.По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о победительнице крымского конкурса "Миссис королева красоты" Ольге Валеевой.В полиции подчеркнули, что женщина обратилась с заявлением о приеме в российское гражданство в августе.В начале октября в интернете появилось видео, где Валеева вместе с подругой поет песню "Червона калина", которую считают гимном запрещенных в России "Украинской повстанческой армии"* и полка "Азов"**.Суд признал женщин виновными в совершении административных правонарушений. Валееву оштрафовали на 40 тысяч рублей. Обе фигурантки извинились за произошедшее, заявив, что не знали о националистическом характере композиции.* Экстремистская организация, запрещенная в России.** Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220914/pesnya-1816658394.html
https://ria.ru/20220817/shtraf-1810284671.html
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1820966292_0:54:1080:864_1920x0_80_0_0_2032176d3074f42bb759f312734f916a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика крым, происшествия
Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Республика Крым, Происшествия
15:21 18.11.2022 (обновлено: 19:05 18.11.2022)
 
МВД отклонило заявление о приеме в гражданство королевы красоты Крыма

Королеве красоты Крыма Валеевой отказали в гражданстве России из-за гимна "Азова"

© Фото : аккаунт Ольги Валеевой в соцсетиОльга Валеева
Ольга Валеева - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© Фото : аккаунт Ольги Валеевой в соцсети
Ольга Валеева. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя — РИА Новости. В Крыму отказали в получении российского гражданства женщине, оштрафованной за исполнение песни, которую считают гимном украинских националистов, сообщили в пресс-службе МВД республики.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о победительнице крымского конкурса "Миссис королева красоты" Ольге Валеевой.
"Отклонено заявление о приеме в гражданство Российской Федерации 34-летней гражданки Украины, признанной судом виновной в совершении противоправных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации, а также публичном демонстрировании запрещенной символики", — говорится в сообщении.
В полиции подчеркнули, что женщина обратилась с заявлением о приеме в российское гражданство в августе.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 10:36
Владелец ресторана в Крыму получил 15 суток ареста за песню на свадьбе
В начале октября в интернете появилось видео, где Валеева вместе с подругой поет песню "Червона калина", которую считают гимном запрещенных в России "Украинской повстанческой армии"* и полка "Азов"**.
Суд признал женщин виновными в совершении административных правонарушений. Валееву оштрафовали на 40 тысяч рублей.
Обе фигурантки извинились за произошедшее, заявив, что не знали о националистическом характере композиции.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
** Террористическая организация, запрещенная в России.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
17 августа, 17:59
В Крыму мужчине, заказавшему песню в поддержку "Азова"*, назначили штраф
 
РоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Республика КрымПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала