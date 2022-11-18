https://ria.ru/20221118/grazhdanstvo-1832509112.html
МВД отклонило заявление о приеме в гражданство королевы красоты Крыма
МВД отклонило заявление о приеме в гражданство королевы красоты Крыма - РИА Новости, 18.11.2022
МВД отклонило заявление о приеме в гражданство королевы красоты Крыма
В Крыму отказали в получении российского гражданства женщине, оштрафованной за исполнение песни, которую считают гимном украинских националистов, сообщили в... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T15:21
2022-11-18T15:21
2022-11-18T19:05
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя — РИА Новости. В Крыму отказали в получении российского гражданства женщине, оштрафованной за исполнение песни, которую считают гимном украинских националистов, сообщили в пресс-службе МВД республики.По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о победительнице крымского конкурса "Миссис королева красоты" Ольге Валеевой.В полиции подчеркнули, что женщина обратилась с заявлением о приеме в российское гражданство в августе.В начале октября в интернете появилось видео, где Валеева вместе с подругой поет песню "Червона калина", которую считают гимном запрещенных в России "Украинской повстанческой армии"* и полка "Азов"**.Суд признал женщин виновными в совершении административных правонарушений. Валееву оштрафовали на 40 тысяч рублей. Обе фигурантки извинились за произошедшее, заявив, что не знали о националистическом характере композиции.* Экстремистская организация, запрещенная в России.** Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220914/pesnya-1816658394.html
https://ria.ru/20220817/shtraf-1810284671.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика крым, происшествия
Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Республика Крым, Происшествия
15:21 18.11.2022 (обновлено: 19:05 18.11.2022)
МВД отклонило заявление о приеме в гражданство королевы красоты Крыма
Королеве красоты Крыма Валеевой отказали в гражданстве России из-за гимна "Азова"
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя — РИА Новости. В Крыму отказали в получении российского гражданства женщине, оштрафованной за исполнение песни, которую считают гимном украинских националистов, сообщили в пресс-службе МВД республики.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о победительнице крымского конкурса "Миссис королева красоты" Ольге Валеевой.
"Отклонено заявление о приеме в гражданство Российской Федерации 34-летней гражданки Украины
, признанной судом виновной в совершении противоправных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации, а также публичном демонстрировании запрещенной символики", — говорится в сообщении.
В полиции подчеркнули, что женщина обратилась с заявлением о приеме в российское гражданство в августе.
В начале октября в интернете появилось видео, где Валеева вместе с подругой поет песню "Червона калина", которую считают гимном запрещенных в России "Украинской повстанческой армии
"* и полка "Азов"**.
Суд признал женщин виновными в совершении административных правонарушений. Валееву оштрафовали на 40 тысяч рублей.
Обе фигурантки извинились за произошедшее, заявив, что не знали о националистическом характере композиции.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
** Террористическая организация, запрещенная в России.