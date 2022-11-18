https://ria.ru/20221118/grazhdanstvo-1832509112.html

МВД отклонило заявление о приеме в гражданство королевы красоты Крыма

МВД отклонило заявление о приеме в гражданство королевы красоты Крыма - РИА Новости, 18.11.2022

МВД отклонило заявление о приеме в гражданство королевы красоты Крыма

В Крыму отказали в получении российского гражданства женщине, оштрафованной за исполнение песни, которую считают гимном украинских националистов, сообщили в... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T15:21

2022-11-18T15:21

2022-11-18T19:05

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя — РИА Новости. В Крыму отказали в получении российского гражданства женщине, оштрафованной за исполнение песни, которую считают гимном украинских националистов, сообщили в пресс-службе МВД республики.По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о победительнице крымского конкурса "Миссис королева красоты" Ольге Валеевой.В полиции подчеркнули, что женщина обратилась с заявлением о приеме в российское гражданство в августе.В начале октября в интернете появилось видео, где Валеева вместе с подругой поет песню "Червона калина", которую считают гимном запрещенных в России "Украинской повстанческой армии"* и полка "Азов"**.Суд признал женщин виновными в совершении административных правонарушений. Валееву оштрафовали на 40 тысяч рублей. Обе фигурантки извинились за произошедшее, заявив, что не знали о националистическом характере композиции.* Экстремистская организация, запрещенная в России.** Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220914/pesnya-1816658394.html

https://ria.ru/20220817/shtraf-1810284671.html

россия

республика крым

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика крым, происшествия