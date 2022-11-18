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Польша установит три тысячи камер видеонаблюдения на границе с Россией - РИА Новости, 18.11.2022
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Польша установит три тысячи камер видеонаблюдения на границе с Россией
Польша установит три тысячи камер видеонаблюдения на границе с Россией - РИА Новости, 18.11.2022
Польша установит три тысячи камер видеонаблюдения на границе с Россией
Польша установит три тысячи камер на границе с Калининградской областью России, заявил журналистам министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T15:17
2022-11-18T15:26
в мире
мариуш каминьский
польша
россия
калининградская область
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ВАРШАВА, 18 ноя – РИА Новости. Польша установит три тысячи камер на границе с Калининградской областью России, заявил журналистам министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.Ранее власти Польши заявили, что намерены укрепить границу с Калининградской областью России при помощи создания электронного барьера."Вчера была выбрана фирма, польская фирма из Великопольского воеводства, которая еще в этом году приступит к строительству электронного заграждения на границе Польши и России. Во второй половине будущего года все эти современные решения будут уже доступны Пограничной страже на польско-российской границе", - сказал Каминьский."Если речь идет об этой границе, то это будет три тысячи камер дневного и ночного видения, тепловизоры, датчики движения, все решения, которые дадут возможность быстрого выявления угрозы на границе и очень быструю успешную реакцию наших служб", - уточнил он.Недавно польские власти также начали строительство временного заграждения из колючей проволоки на границе с Калининградской областью.
https://ria.ru/20221117/ukraina-1832192325.html
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в мире, мариуш каминьский, польша, россия, калининградская область
В мире, Мариуш Каминьский, Польша, Россия, Калининградская область
15:17 18.11.2022 (обновлено: 15:26 18.11.2022)
 
Польша установит три тысячи камер видеонаблюдения на границе с Россией

Глава МВД Каминьский: Польша установит 3000 камер видеонаблюдения на границе с Россией

© Фото : Pexels/PhotoMIX CompanyКамеры видеонаблюдения
Камеры видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© Фото : Pexels/PhotoMIX Company
Камеры видеонаблюдения. Архивное фото
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ВАРШАВА, 18 ноя – РИА Новости. Польша установит три тысячи камер на границе с Калининградской областью России, заявил журналистам министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.
Ранее власти Польши заявили, что намерены укрепить границу с Калининградской областью России при помощи создания электронного барьера.
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"Вчера была выбрана фирма, польская фирма из Великопольского воеводства, которая еще в этом году приступит к строительству электронного заграждения на границе Польши и России. Во второй половине будущего года все эти современные решения будут уже доступны Пограничной страже на польско-российской границе", - сказал Каминьский.
"Если речь идет об этой границе, то это будет три тысячи камер дневного и ночного видения, тепловизоры, датчики движения, все решения, которые дадут возможность быстрого выявления угрозы на границе и очень быструю успешную реакцию наших служб", - уточнил он.
Недавно польские власти также начали строительство временного заграждения из колючей проволоки на границе с Калининградской областью.
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