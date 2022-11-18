https://ria.ru/20221118/granitsa-1832508270.html

Польша установит три тысячи камер видеонаблюдения на границе с Россией

Польша установит три тысячи камер видеонаблюдения на границе с Россией - РИА Новости, 18.11.2022

Польша установит три тысячи камер видеонаблюдения на границе с Россией

Польша установит три тысячи камер на границе с Калининградской областью России, заявил журналистам министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T15:17

2022-11-18T15:17

2022-11-18T15:26

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ВАРШАВА, 18 ноя – РИА Новости. Польша установит три тысячи камер на границе с Калининградской областью России, заявил журналистам министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.Ранее власти Польши заявили, что намерены укрепить границу с Калининградской областью России при помощи создания электронного барьера."Вчера была выбрана фирма, польская фирма из Великопольского воеводства, которая еще в этом году приступит к строительству электронного заграждения на границе Польши и России. Во второй половине будущего года все эти современные решения будут уже доступны Пограничной страже на польско-российской границе", - сказал Каминьский."Если речь идет об этой границе, то это будет три тысячи камер дневного и ночного видения, тепловизоры, датчики движения, все решения, которые дадут возможность быстрого выявления угрозы на границе и очень быструю успешную реакцию наших служб", - уточнил он.Недавно польские власти также начали строительство временного заграждения из колючей проволоки на границе с Калининградской областью.

https://ria.ru/20221117/ukraina-1832192325.html

https://ria.ru/20221118/polsha-1832414627.html

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в мире, мариуш каминьский, польша, россия, калининградская область