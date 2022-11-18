https://ria.ru/20221118/gosduma-1832474870.html

ГД в декабре обсудит ужесточение наказания за проникновение на гособъекты

ГД в декабре обсудит ужесточение наказания за проникновение на гособъекты - РИА Новости, 18.11.2022

ГД в декабре обсудит ужесточение наказания за проникновение на гособъекты

Законопроекты об ужесточении ответственности за проникновение на объекты силовых ведомств и на важные гособъекты могут рассмотреть в первом чтении на заседании... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T13:48

2022-11-18T13:48

2022-11-18T14:11

общество

госдума рф

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

александр хинштейн

василий пискарев

ирина яровая

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Законопроекты об ужесточении ответственности за проникновение на объекты силовых ведомств и на важные гособъекты могут рассмотреть в первом чтении на заседании Госдумы 21 декабря, следует из проекта календаря рассмотрения вопросов палатой на декабрь.Два законопроекта предварительно поставлены на рассмотрение в первом чтении на 21 декабря. Авторами инициатив выступили депутаты Думы Александр Хинштейн, Василий Пискарев, Ирина Яровая и другие парламентарии.Так, за самовольное проникновение на охраняемый объект, согласно проекту, смогут наказать не только штрафом до пяти тысяч рублей (уже регулируется статьей КоАП 20.17), но и обязательными работами до 40 часов или арестом на срок до пяти суток.Та же статья КоАП добавляется новым составом - самовольное проникновение на охраняемый объект ВС РФ, Росгвардии, СВР и ряда других силовых ведомств. Такие деяния предлагается наказывать штрафом от пяти до десяти тысяч рубелей, или обязательными работами на срок до 60 часов, или арестом на срок до 10 суток.Другим документом устанавливается уголовная ответственность за повторное незаконное проникновение на важные государственные объекты, сооружения на коммуникациях и специальные грузы.

https://ria.ru/20221014/bezopasnost-1824085983.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, госдума рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), александр хинштейн, василий пискарев, ирина яровая