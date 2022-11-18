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Зона голода в мире несколько лет назад выросла на 60 миллионов человек - РИА Новости, 18.11.2022
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Зона голода в мире несколько лет назад выросла на 60 миллионов человек
Зона голода в мире несколько лет назад выросла на 60 миллионов человек - РИА Новости, 18.11.2022
Зона голода в мире несколько лет назад выросла на 60 миллионов человек
Зона голода в мире выросла на 60 миллионов человек несколько лет назад, пандемия обострила проблему голода и затруднила борьбу с ним, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T09:58
2022-11-18T09:58
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Зона голода в мире выросла на 60 миллионов человек несколько лет назад, пандемия обострила проблему голода и затруднила борьбу с ним, заявил в интервью РИА Новости директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных наций (ФАО) для связи с РФ Олег Кобяков.Ранее он сказал РИА Новости, что продовольственный кризис начался в мире задолго до спецоперации РФ на Украине."Общая тенденция в эти годы такова, что даже до 2020 года, до начала пандемии, когда не ощущались в той степени кризисные явления, зона голода ежегодно расширялась приблизительно на 10 миллионов человек и с 2013 по 2019 годы она выросла на 60 млн человек", — отметил Кобяков.Он напомнил, что ФАО, созданная как раз для решения задачи ликвидации голода, смогла добиться определенных успехов."И надо сказать, несмотря на то, что за прошедшие почти восемь десятилетий нашей деятельности этого не удалось достичь, успехи достаточно существенные. В 1945 году в мире проживало приблизительно 2,3 миллиарда человек, и из этого числа, с учетом того, что прошла разрушительная в человеческой истории война, в зоне хронического голода было порядка одного миллиарда. В 2017 году население планеты составило 7,5 миллиардов человек, а число голодающих в мире (находилось) на уровне 680 миллионов, то есть, приблизительно каждый девятый человек, а не каждый третий", — пояснил Кобяков.При этом он подчеркнул, что пандемия "обострила действие всех негативных двигателей к прогрессу на нашем треке"."Эта тенденция пошла вспять. Понятно, что к 2030 году мы, конечно, не сможем добиться "Нулевого голода", — резюмировал он.
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в мире, россия, украина, фао
В мире, Россия, Украина, ФАО
09:58 18.11.2022
 
Зона голода в мире несколько лет назад выросла на 60 миллионов человек

Глава отделения ФАО Кобяков: зона голода в мире выросла на 60 миллионов человек

© РИА Новости / Дмитрий СтепановУборка пшеницы в Ставропольском крае
Уборка пшеницы в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
Уборка пшеницы в Ставропольском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Зона голода в мире выросла на 60 миллионов человек несколько лет назад, пандемия обострила проблему голода и затруднила борьбу с ним, заявил в интервью РИА Новости директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных наций (ФАО) для связи с РФ Олег Кобяков.
Ранее он сказал РИА Новости, что продовольственный кризис начался в мире задолго до спецоперации РФ на Украине.
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"Общая тенденция в эти годы такова, что даже до 2020 года, до начала пандемии, когда не ощущались в той степени кризисные явления, зона голода ежегодно расширялась приблизительно на 10 миллионов человек и с 2013 по 2019 годы она выросла на 60 млн человек", — отметил Кобяков.
Он напомнил, что ФАО, созданная как раз для решения задачи ликвидации голода, смогла добиться определенных успехов.
"И надо сказать, несмотря на то, что за прошедшие почти восемь десятилетий нашей деятельности этого не удалось достичь, успехи достаточно существенные. В 1945 году в мире проживало приблизительно 2,3 миллиарда человек, и из этого числа, с учетом того, что прошла разрушительная в человеческой истории война, в зоне хронического голода было порядка одного миллиарда. В 2017 году население планеты составило 7,5 миллиардов человек, а число голодающих в мире (находилось) на уровне 680 миллионов, то есть, приблизительно каждый девятый человек, а не каждый третий", — пояснил Кобяков.
При этом он подчеркнул, что пандемия "обострила действие всех негативных двигателей к прогрессу на нашем треке".
"Эта тенденция пошла вспять. Понятно, что к 2030 году мы, конечно, не сможем добиться "Нулевого голода", — резюмировал он.
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