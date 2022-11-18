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Губернатор Забайкалья рассказал, как Герой России спасал раненых бойцов - РИА Новости, 18.11.2022
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Губернатор Забайкалья рассказал, как Герой России спасал раненых бойцов
Губернатор Забайкалья рассказал, как Герой России спасал раненых бойцов - РИА Новости, 18.11.2022
Губернатор Забайкалья рассказал, как Герой России спасал раненых бойцов
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов рассказал, как командир мотострелковой роты Егор Секержитский, погибший во время спецоперации на Украине и... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T03:19
2022-11-18T03:19
общество
александр осипов
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ЧИТА, 18 ноя - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов рассказал, как командир мотострелковой роты Егор Секержитский, погибший во время спецоперации на Украине и удостоенный посмертно звания Героя России, в трудной ситуации спас своих раненых сослуживцев.Секержитский погиб 25 марта, ему было 25 лет. По данным пресс-службы главы Забайкалья, он получил команду на сопровождение колонны в Харьковской области, южнее города Изюм. Начался бой, нацисты устроили засаду. Секержитскому удалось сохранить личный состав, двоих раненых он вынес из-под обстрела, оказал им первую помощь и отправил в тыл. В селе Каменка разведгруппа вступила в перестрелку с врагом, в этом бою Секержитский погиб от пули снайпера."Егор Секержитский - наш земляк. Все детство провел на очень высокой ноте, стремясь жить именно по идеалам. Это отмечают все, кто его окружали. Причем патриотичность его, готовность служить своему народу, осознание ценности своего народа, мировоззрения своего народа привели к тому, что он решил учиться в военном училище. И он его блестяще закончил. После этого служил. Во время проведения военной спецоперации оказался в трудной ситуации вместе со своими бойцами. Спасал раненых бойцов, продолжал выполнять боевые задачи. К сожалению, он погиб. Стал героем, он посмертно награжден", - рассказал Осипов РИА Новости.Губернатор добавил, что среди забайкальцев, участвующих в спецоперации, много героев. "Они на самом деле все герои. Все герои, кто мужественно, смело и хладнокровно выполняет боевые задачи, остается в рядах", - заключил он.Указом президента РФ от 11 августа 2022 года Секержитскому присвоено звание Героя России (посмертно). В октябре на здании школы №49 в Чите, выпускником которой он был, была установлена памятная доска.
https://ria.ru/20221014/zhoga-1824008157.html
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общество, александр осипов, россия, чита
Общество, Александр Осипов, Россия, Чита
03:19 18.11.2022
 
Губернатор Забайкалья рассказал, как Герой России спасал раненых бойцов

Губернатор Осипов: Герой России Секержитский погиб при спасении своих раненых сослуживцев

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкЗолотая медаль "Герой России"
Золотая медаль Герой России - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
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ЧИТА, 18 ноя - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов рассказал, как командир мотострелковой роты Егор Секержитский, погибший во время спецоперации на Украине и удостоенный посмертно звания Героя России, в трудной ситуации спас своих раненых сослуживцев.
Секержитский погиб 25 марта, ему было 25 лет. По данным пресс-службы главы Забайкалья, он получил команду на сопровождение колонны в Харьковской области, южнее города Изюм. Начался бой, нацисты устроили засаду. Секержитскому удалось сохранить личный состав, двоих раненых он вынес из-под обстрела, оказал им первую помощь и отправил в тыл. В селе Каменка разведгруппа вступила в перестрелку с врагом, в этом бою Секержитский погиб от пули снайпера.
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"Егор Секержитский - наш земляк. Все детство провел на очень высокой ноте, стремясь жить именно по идеалам. Это отмечают все, кто его окружали. Причем патриотичность его, готовность служить своему народу, осознание ценности своего народа, мировоззрения своего народа привели к тому, что он решил учиться в военном училище. И он его блестяще закончил. После этого служил. Во время проведения военной спецоперации оказался в трудной ситуации вместе со своими бойцами. Спасал раненых бойцов, продолжал выполнять боевые задачи. К сожалению, он погиб. Стал героем, он посмертно награжден", - рассказал Осипов РИА Новости.
Губернатор добавил, что среди забайкальцев, участвующих в спецоперации, много героев. "Они на самом деле все герои. Все герои, кто мужественно, смело и хладнокровно выполняет боевые задачи, остается в рядах", - заключил он.
Указом президента РФ от 11 августа 2022 года Секержитскому присвоено звание Героя России (посмертно). В октябре на здании школы №49 в Чите, выпускником которой он был, была установлена памятная доска.
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