https://ria.ru/20221118/gazprom-1832486512.html
"Газпром" начал поставки в Азербайджан по новому договору
"Газпром" начал поставки в Азербайджан по новому договору - РИА Новости, 18.11.2022
"Газпром" начал поставки в Азербайджан по новому договору
"Газпром" во вторник начал поставки газа в Азербайджан по новому договору с компанией SOCAR, объем поставок в период по март составит до 1 миллиарда кубометров, РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T14:25
2022-11-18T14:25
2022-11-18T21:43
экономика
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грузия
турция
газпром
socar
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. "Газпром" во вторник начал поставки газа в Азербайджан по новому договору с компанией SOCAR, объем поставок в период по март составит до 1 миллиарда кубометров, сообщила российская компания."Пятнадцатого ноября начались поставки российского газа в Азербайджан по новому договору купли-продажи газа. Документ подписан между ООО "Газпром экспорт" и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR). Поставки будут осуществляться по март 2023 года. Объем поставок – до 1 миллиарда кубометров газа", – говорится в сообщении "Газпрома" на канале в мессенджере Telegram."Газпром" поставлял газ в Азербайджан в 2000-2006 годах, но затем в стране начали наращивать добычу газа под экспорт в Грузию и Турцию с месторождения Шах-Дениз. В 2017-2018 годах поставки возобновились. С 2019 года, после запуска второй фазы Шах-Дениз, Азербайджан от закупок газа в России вновь отказался.SOCAR – крупнейшая государственная нефтегазовая компания Азербайджана. В сферу её деятельности входят разведка, добыча, переработка, транспортировка и реализация нефти, природного газа и газового конденсата.
https://ria.ru/20221113/gaz-1831145641.html
https://ria.ru/20221107/gazprom-1829590274.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, азербайджан, грузия, турция, газпром, socar
Экономика, Азербайджан, Грузия, Турция, Газпром, SOCAR
14:25 18.11.2022 (обновлено: 21:43 18.11.2022)
"Газпром" начал поставки в Азербайджан по новому договору
"Газпром" по новому договору с SOCAR поставит в Азербайджан до миллиарда кубометров газа
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости.
"Газпром" во вторник начал поставки газа в Азербайджан по новому договору с компанией SOCAR, объем поставок в период по март составит до 1 миллиарда кубометров, сообщила российская компания
.
"Пятнадцатого ноября начались поставки российского газа в Азербайджан по новому договору купли-продажи газа. Документ подписан между ООО "Газпром экспорт" и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR). Поставки будут осуществляться по март 2023 года. Объем поставок – до 1 миллиарда кубометров газа", – говорится в сообщении "Газпрома" на канале в мессенджере Telegram.
"Газпром" поставлял газ в Азербайджан в 2000-2006 годах, но затем в стране начали наращивать добычу газа под экспорт в Грузию и Турцию с месторождения Шах-Дениз. В 2017-2018 годах поставки возобновились. С 2019 года, после запуска второй фазы Шах-Дениз, Азербайджан от закупок газа в России вновь отказался.
SOCAR – крупнейшая государственная нефтегазовая компания Азербайджана. В сферу её деятельности входят разведка, добыча, переработка, транспортировка и реализация нефти, природного газа и газового конденсата.