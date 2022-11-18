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Декларация на G20 устроила всех, заявил МИД - РИА Новости, 18.11.2022
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Декларация на G20 устроила всех, заявил МИД
Декларация на G20 устроила всех, заявил МИД - РИА Новости, 18.11.2022
Декларация на G20 устроила всех, заявил МИД
Саммит G20 на Бали показал, что формат "двадцатки" справляется со своими функциями, Москва считает хорошим результатом принятие декларации, которая "устроила... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T14:14
2022-11-18T14:14
в мире
сергей лавров
бали
россия
большая двадцатка
саммит g20
дмитрий биричевский
индонезия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Саммит G20 на Бали показал, что формат "двадцатки" справляется со своими функциями, Москва считает хорошим результатом принятие декларации, которая "устроила всех", заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.Саммит стран G20 прошел на индонезийском острове Бали 15 и 16 ноября. Делегацию России возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров.По его словам, формат G20 справляется со своими функциями, это показал прошедший на Бали в Индонезии саммит "двадцатки"."Естественно, мы имели абсолютно реалистичные ожидания от того, что там могло произойти", - сказал он в ходе выступления на площадке дискуссионного клуба "Валдай".По словам дипломата, на протяжении всего года в рамках большинства встреч отдельными странами "в политизированном ключе" мусировался украинский сюжет, они пытались сделать эту тему превалирующей, но не получилось."Очень хорошо, что принята полноценная декларация. Мы смогли договориться по тексту, который устроил всех", - отметил Биричевский, подчеркнув, что здравый смысл возобладал и "желание достичь практического результата взяло верх над теми, кто пытался искусственно политизировать".Он подчеркнул, что в декларации отражен сбалансированный подход по последствиям конфликта на Украине."Для нас это вполне приемлемый язык", - сказал Биричевский."Текст абсолютно сбалансированный, абсолютно приемлемый и хочу поздравить нашу переговорную команду и всех партнеров - делегации Индонезии, Индии, Китая и всех, кто способствовал достижению консенсусу по этому сюжету, с успехом", - добавил он.
https://ria.ru/20221117/deklaratsiya-1832214420.html
https://ria.ru/20221117/status-1832288866.html
https://ria.ru/20221117/sammit-1832104804.html
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в мире, сергей лавров, бали, россия, большая двадцатка, саммит g20, дмитрий биричевский, индонезия
В мире, Сергей Лавров, Бали, Россия, Большая двадцатка, Саммит G20, Дмитрий Биричевский, Индонезия
14:14 18.11.2022
 
Декларация на G20 устроила всех, заявил МИД

Глава департамента МИД Биричевский назвал принятие декларации на G20 хорошим результатом

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите G20 на Бали
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите G20 на Бали
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Саммит G20 на Бали показал, что формат "двадцатки" справляется со своими функциями, Москва считает хорошим результатом принятие декларации, которая "устроила всех", заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
Саммит стран G20 прошел на индонезийском острове Бали 15 и 16 ноября. Делегацию России возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров.
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По его словам, формат G20 справляется со своими функциями, это показал прошедший на Бали в Индонезии саммит "двадцатки".
"Естественно, мы имели абсолютно реалистичные ожидания от того, что там могло произойти", - сказал он в ходе выступления на площадке дискуссионного клуба "Валдай".
По словам дипломата, на протяжении всего года в рамках большинства встреч отдельными странами "в политизированном ключе" мусировался украинский сюжет, они пытались сделать эту тему превалирующей, но не получилось.
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"Очень хорошо, что принята полноценная декларация. Мы смогли договориться по тексту, который устроил всех", - отметил Биричевский, подчеркнув, что здравый смысл возобладал и "желание достичь практического результата взяло верх над теми, кто пытался искусственно политизировать".
Он подчеркнул, что в декларации отражен сбалансированный подход по последствиям конфликта на Украине.
"Для нас это вполне приемлемый язык", - сказал Биричевский.
"Текст абсолютно сбалансированный, абсолютно приемлемый и хочу поздравить нашу переговорную команду и всех партнеров - делегации Индонезии, Индии, Китая и всех, кто способствовал достижению консенсусу по этому сюжету, с успехом", - добавил он.
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В миреСергей ЛавровБалиРоссияБольшая двадцаткаСаммит G20Дмитрий БиричевскийИндонезия
 
 
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