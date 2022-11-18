https://ria.ru/20221118/g20-1832482793.html

Декларация на G20 устроила всех, заявил МИД

Декларация на G20 устроила всех, заявил МИД - РИА Новости, 18.11.2022

Декларация на G20 устроила всех, заявил МИД

Саммит G20 на Бали показал, что формат "двадцатки" справляется со своими функциями, Москва считает хорошим результатом принятие декларации, которая "устроила... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T14:14

2022-11-18T14:14

2022-11-18T14:14

в мире

сергей лавров

бали

россия

большая двадцатка

саммит g20

дмитрий биричевский

индонезия

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Саммит G20 на Бали показал, что формат "двадцатки" справляется со своими функциями, Москва считает хорошим результатом принятие декларации, которая "устроила всех", заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.Саммит стран G20 прошел на индонезийском острове Бали 15 и 16 ноября. Делегацию России возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров.По его словам, формат G20 справляется со своими функциями, это показал прошедший на Бали в Индонезии саммит "двадцатки"."Естественно, мы имели абсолютно реалистичные ожидания от того, что там могло произойти", - сказал он в ходе выступления на площадке дискуссионного клуба "Валдай".По словам дипломата, на протяжении всего года в рамках большинства встреч отдельными странами "в политизированном ключе" мусировался украинский сюжет, они пытались сделать эту тему превалирующей, но не получилось."Очень хорошо, что принята полноценная декларация. Мы смогли договориться по тексту, который устроил всех", - отметил Биричевский, подчеркнув, что здравый смысл возобладал и "желание достичь практического результата взяло верх над теми, кто пытался искусственно политизировать".Он подчеркнул, что в декларации отражен сбалансированный подход по последствиям конфликта на Украине."Для нас это вполне приемлемый язык", - сказал Биричевский."Текст абсолютно сбалансированный, абсолютно приемлемый и хочу поздравить нашу переговорную команду и всех партнеров - делегации Индонезии, Индии, Китая и всех, кто способствовал достижению консенсусу по этому сюжету, с успехом", - добавил он.

https://ria.ru/20221117/deklaratsiya-1832214420.html

https://ria.ru/20221117/status-1832288866.html

https://ria.ru/20221117/sammit-1832104804.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, сергей лавров, бали, россия, большая двадцатка, саммит g20, дмитрий биричевский, индонезия