Финляндия конфисковала три частных самолета, якобы связанных с россиянами
Финляндия конфисковала три частных самолета, якобы связанных с россиянами под санкциями
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСамолет в небе над международным аэропортом Внуково
Самолет в небе над международным аэропортом Внуково. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 18 ноя — РИА Новости. В Финляндии конфисковали три частных самолета, которые возможно принадлежат или используются россиянами, включенными в санкционные списки различных стран, сообщает финская общественная телерадиовещательная корпорация YLE, в самой эксплуатирующей компании отрицают связь с россиянами, находящимися под санкциями.
"Правоохранительные органы конфисковали три российских частных самолета. Причина в подозрении, что самолеты принадлежат или используются лицами, включенными в санкционные списки", - сообщает YLE.
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Уточняется, что речь идет о финской компании Polar Aviation, которая эксплуатирует три частных самолета.
В самой компании отрицают связь с россиянами, находящимися под санкциями.
"Мы не имеем к ним никакого отношения. Деятельность Polar Aviation oy (оу, акционерное общество - ред.) полностью прозрачна", - сообщил телекомпании представитель Polar Aviation.
Уточняется, что власти запросили информацию у Polar Aviation о пассажирах за 2021–2022 годы, но до сих пор её не получили.
Всего с февраля 2022 года правоохранительными органами Финляндии произведено 187 ограничительных процедур в отношении собственности, связанной с российскими владельцами, из-за санкций разных стран против России. Финские власти оценивают стоимость этого имущества в 191 миллион евро.
Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов. В апреле глава ЦБ говорила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, говоря о возможности передачи замороженных финансов России Киеву, заявил, что США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников. Он также отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в мае заявлял, что Россия должна зеркально отвечать на конфискацию собственности и заморозку резервов - нужно конфисковывать активы бизнеса из недружественных стран.