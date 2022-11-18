https://ria.ru/20221118/finlyandiya-1832425108.html

Финляндия конфисковала три частных самолета, якобы связанных с россиянами

Финляндия конфисковала три частных самолета, якобы связанных с россиянами - РИА Новости, 18.11.2022

Финляндия конфисковала три частных самолета, якобы связанных с россиянами

В Финляндии конфисковали три частных самолета, которые возможно принадлежат или используются россиянами, включенными в санкционные списки различных стран,... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T11:55

2022-11-18T11:55

2022-11-18T11:55

россия

финляндия

санкции в отношении россии

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_936e19dcc813a66820f4a22fb08f5733.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 18 ноя — РИА Новости. В Финляндии конфисковали три частных самолета, которые возможно принадлежат или используются россиянами, включенными в санкционные списки различных стран, сообщает финская общественная телерадиовещательная корпорация YLE, в самой эксплуатирующей компании отрицают связь с россиянами, находящимися под санкциями."Правоохранительные органы конфисковали три российских частных самолета. Причина в подозрении, что самолеты принадлежат или используются лицами, включенными в санкционные списки", - сообщает YLE.Уточняется, что речь идет о финской компании Polar Aviation, которая эксплуатирует три частных самолета.В самой компании отрицают связь с россиянами, находящимися под санкциями."Мы не имеем к ним никакого отношения. Деятельность Polar Aviation oy (оу, акционерное общество - ред.) полностью прозрачна", - сообщил телекомпании представитель Polar Aviation.Уточняется, что власти запросили информацию у Polar Aviation о пассажирах за 2021–2022 годы, но до сих пор её не получили.Всего с февраля 2022 года правоохранительными органами Финляндии произведено 187 ограничительных процедур в отношении собственности, связанной с российскими владельцами, из-за санкций разных стран против России. Финские власти оценивают стоимость этого имущества в 191 миллион евро.Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов. В апреле глава ЦБ говорила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, говоря о возможности передачи замороженных финансов России Киеву, заявил, что США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников. Он также отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.Спикер Госдумы Вячеслав Володин в мае заявлял, что Россия должна зеркально отвечать на конфискацию собственности и заморозку резервов - нужно конфисковывать активы бизнеса из недружественных стран.

https://ria.ru/20221117/finlyandiya-1832200333.html

https://ria.ru/20221118/aktivy-1832394873.html

https://ria.ru/20221117/reaktsiya-1832352880.html

россия

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, финляндия, санкции в отношении россии, санкции