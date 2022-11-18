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Французский политик предупредил Зеленского о печальном будущем - РИА Новости, 18.11.2022
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Французский политик предупредил Зеленского о печальном будущем
Французский политик предупредил Зеленского о печальном будущем - РИА Новости, 18.11.2022
Французский политик предупредил Зеленского о печальном будущем
Лживые заявления Владимира Зеленского о "российских ракетах" в Польше приведут к тому, что он лишится доверия и поддержки Запада, заявил в Twitter французский... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T14:59
2022-11-18T14:59
в мире
владимир зеленский
польша
украина
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Лживые заявления Владимира Зеленского о "российских ракетах" в Польше приведут к тому, что он лишится доверия и поддержки Запада, заявил в Twitter французский политик Флориан Филиппо."Зеленский ставит под сомнение информацию своих союзников о ракете в Польше! В конце концов он разозлит всех своих союзников и прогорит по всем направлениям", — написал он.Филиппо посоветовал Киеву взять ответственность за случившееся. Так будет "гораздо проще", заключил француз.Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты, погибли два человека. Изначально Варшава заявила, что ракеты — российского производства и что страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокую вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении российских ракет — намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.
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в мире, владимир зеленский, польша, украина, франция
В мире, Владимир Зеленский, Польша, Украина, Франция
14:59 18.11.2022
 
Французский политик предупредил Зеленского о печальном будущем

Французский политик Филиппо: Зеленский потеряет союзников из-за лжи о ракете в Польше

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Лживые заявления Владимира Зеленского о "российских ракетах" в Польше приведут к тому, что он лишится доверия и поддержки Запада, заявил в Twitter французский политик Флориан Филиппо.
"Зеленский ставит под сомнение информацию своих союзников о ракете в Польше! В конце концов он разозлит всех своих союзников и прогорит по всем направлениям", — написал он.
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Филиппо посоветовал Киеву взять ответственность за случившееся. Так будет "гораздо проще", заключил француз.
Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты, погибли два человека. Изначально Варшава заявила, что ракеты — российского производства и что страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокую вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.
По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении российских ракет — намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.
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