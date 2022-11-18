https://ria.ru/20221118/filippo-1832498748.html

Французский политик предупредил Зеленского о печальном будущем

Французский политик предупредил Зеленского о печальном будущем - РИА Новости, 18.11.2022

Французский политик предупредил Зеленского о печальном будущем

Лживые заявления Владимира Зеленского о "российских ракетах" в Польше приведут к тому, что он лишится доверия и поддержки Запада, заявил в Twitter французский... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T14:59

2022-11-18T14:59

2022-11-18T14:59

в мире

владимир зеленский

польша

украина

франция

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Лживые заявления Владимира Зеленского о "российских ракетах" в Польше приведут к тому, что он лишится доверия и поддержки Запада, заявил в Twitter французский политик Флориан Филиппо."Зеленский ставит под сомнение информацию своих союзников о ракете в Польше! В конце концов он разозлит всех своих союзников и прогорит по всем направлениям", — написал он.Филиппо посоветовал Киеву взять ответственность за случившееся. Так будет "гораздо проще", заключил француз.Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты, погибли два человека. Изначально Варшава заявила, что ракеты — российского производства и что страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокую вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении российских ракет — намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.

https://ria.ru/20221118/ukraina-1832384169.html

https://ria.ru/20221118/ssha-1832422971.html

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украина

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, владимир зеленский, польша, украина, франция