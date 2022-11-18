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В Кремле открывается музыкальный фестиваль "Посольские дары" - РИА Новости, 18.11.2022
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Культура
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В Кремле открывается музыкальный фестиваль "Посольские дары"
В Кремле открывается музыкальный фестиваль "Посольские дары" - РИА Новости, 18.11.2022
В Кремле открывается музыкальный фестиваль "Посольские дары"
В Оружейной палате открывается VII музыкальный фестиваль "Посольские дары", сообщает пресс-служба Музеев Московского Кремля. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T07:00
2022-11-18T07:00
культура
новости культуры
музыка
дмитрий шостакович
игорь стравинский
людвиг ван бетховен
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В Оружейной палате открывается VII музыкальный фестиваль "Посольские дары", сообщает пресс-служба Музеев Московского Кремля. Он приурочен к выставке "К 100-летию образования СССР: Чичерин и советская дипломатия".В программе три концерта. Первый пройдет 18 ноября. На нем прозвучат произведения авангарда 1920-х годов.Ансамбль солистов "Студия новой музыки" исполнит "Трио №1 для скрипки, виолончели и фортепиано" Дмитрия Шостаковича, пьесы "Четыре газетных объявления" Александра Мосолова, "Дивертисмент для скрипки и альта" Артура Лурье и "Маленький концерт" из "Истории солдата" Игоря Стравинского.В программе вечера 23 ноября — любимая музыкой Георгия Чичерина. "Гости услышат "Патетическую сонату" и сонату №17 Людвига ван Бетховена, а также Фортепианный цикл "Времена года" Петра Ильича Чайковского", — уточняют в пресс-службе. Их исполнит Дмитрий Маслеев, триумфатор XV Международного конкурса имени Чайковского. Его сольный дебют прошел в Карнеги-холле.Завершится фестиваль 30 ноября концертом "Моцарт – предвкушение будущего". Прозвучат произведения Альфреда Шнитке и Арво Пярта, а также современных композиторов, которые в творчестве своего предшественника находят современные мотивы. О произведениях из программы расскажет кандидат искусствоведения Федор Софронов.Георгий Чичерин — первый нарком по иностранным делам СССР. Он добился "признания молодого государства на международной арене и его выхода из политической и экономической изоляции", — рассказывают в Музеях Кремля. Чичерин был знатоком и ценителем музыки, играл на пианино и написал этюд о Моцарте.
https://ria.ru/20221022/chicherin-1824692377.html
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новости культуры, музыка, дмитрий шостакович, игорь стравинский, людвиг ван бетховен, ссср
Культура, Новости культуры, Музыка, Дмитрий Шостакович, Игорь Стравинский, Людвиг ван Бетховен, СССР
07:00 18.11.2022
 
В Кремле открывается музыкальный фестиваль "Посольские дары"

В Оружейной палате открывается VII музыкальный фестиваль "Посольские дары"

© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского КремляVII музыкальный фестиваль "Посольские дары"
VII музыкальный фестиваль Посольские дары
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского Кремля
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В Оружейной палате открывается VII музыкальный фестиваль "Посольские дары", сообщает пресс-служба Музеев Московского Кремля.
Он приурочен к выставке "К 100-летию образования СССР: Чичерин и советская дипломатия".
В программе три концерта. Первый пройдет 18 ноября. На нем прозвучат произведения авангарда 1920-х годов.
Ансамбль солистов "Студия новой музыки" исполнит "Трио №1 для скрипки, виолончели и фортепиано" Дмитрия Шостаковича, пьесы "Четыре газетных объявления" Александра Мосолова, "Дивертисмент для скрипки и альта" Артура Лурье и "Маленький концерт" из "Истории солдата" Игоря Стравинского.
В программе вечера 23 ноября — любимая музыкой Георгия Чичерина. "Гости услышат "Патетическую сонату" и сонату №17 Людвига ван Бетховена, а также Фортепианный цикл "Времена года" Петра Ильича Чайковского", — уточняют в пресс-службе. Их исполнит Дмитрий Маслеев, триумфатор XV Международного конкурса имени Чайковского. Его сольный дебют прошел в Карнеги-холле.
Завершится фестиваль 30 ноября концертом "Моцарт – предвкушение будущего". Прозвучат произведения Альфреда Шнитке и Арво Пярта, а также современных композиторов, которые в творчестве своего предшественника находят современные мотивы. О произведениях из программы расскажет кандидат искусствоведения Федор Софронов.
Посетительница на выставке Первый нарком по иностранным делам Советского Союза. К 150-летию со дня рождения Г.В. Чичерина и 100-летию образования СССР в музее Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
22 октября, 08:00Культура
Тайны советской дипломатии: что вы знаете о наркоме Георгии Чичерине
Георгий Чичерин — первый нарком по иностранным делам СССР. Он добился "признания молодого государства на международной арене и его выхода из политической и экономической изоляции", — рассказывают в Музеях Кремля. Чичерин был знатоком и ценителем музыки, играл на пианино и написал этюд о Моцарте.
Посетители на выставке К 100-летию образования СССР: Чичерин и советская дипломатия - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
8 октября, 08:00Культура
Вывести СССР из изоляции: в Кремле рассказали о дипломатии Чичерина
 
КультураНовости культурыМузыкаДмитрий ШостаковичИгорь СтравинскийЛюдвиг ван БетховенСССР
 
 
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