https://ria.ru/20221118/festival-1832284476.html

В Кремле открывается музыкальный фестиваль "Посольские дары"

В Кремле открывается музыкальный фестиваль "Посольские дары" - РИА Новости, 18.11.2022

В Кремле открывается музыкальный фестиваль "Посольские дары"

В Оружейной палате открывается VII музыкальный фестиваль "Посольские дары", сообщает пресс-служба Музеев Московского Кремля. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T07:00

2022-11-18T07:00

2022-11-18T07:00

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В Оружейной палате открывается VII музыкальный фестиваль "Посольские дары", сообщает пресс-служба Музеев Московского Кремля. Он приурочен к выставке "К 100-летию образования СССР: Чичерин и советская дипломатия".В программе три концерта. Первый пройдет 18 ноября. На нем прозвучат произведения авангарда 1920-х годов.Ансамбль солистов "Студия новой музыки" исполнит "Трио №1 для скрипки, виолончели и фортепиано" Дмитрия Шостаковича, пьесы "Четыре газетных объявления" Александра Мосолова, "Дивертисмент для скрипки и альта" Артура Лурье и "Маленький концерт" из "Истории солдата" Игоря Стравинского.В программе вечера 23 ноября — любимая музыкой Георгия Чичерина. "Гости услышат "Патетическую сонату" и сонату №17 Людвига ван Бетховена, а также Фортепианный цикл "Времена года" Петра Ильича Чайковского", — уточняют в пресс-службе. Их исполнит Дмитрий Маслеев, триумфатор XV Международного конкурса имени Чайковского. Его сольный дебют прошел в Карнеги-холле.Завершится фестиваль 30 ноября концертом "Моцарт – предвкушение будущего". Прозвучат произведения Альфреда Шнитке и Арво Пярта, а также современных композиторов, которые в творчестве своего предшественника находят современные мотивы. О произведениях из программы расскажет кандидат искусствоведения Федор Софронов.Георгий Чичерин — первый нарком по иностранным делам СССР. Он добился "признания молодого государства на международной арене и его выхода из политической и экономической изоляции", — рассказывают в Музеях Кремля. Чичерин был знатоком и ценителем музыки, играл на пианино и написал этюд о Моцарте.

https://ria.ru/20221022/chicherin-1824692377.html

https://ria.ru/20221008/chicherin-1822071381.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музыка, дмитрий шостакович, игорь стравинский, людвиг ван бетховен, ссср