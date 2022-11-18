https://ria.ru/20221118/fantastika-1832221879.html

"Фантастика": как создавалось шоу

"Фантастика": как создавалось шоу - РИА Новости, 18.11.2022

"Фантастика": как создавалось шоу

В пятницу в эфире Первого канала выходит предпоследний выпуск шоу "Фантастика". Главный художник проекта, директор дирекции кинопостпродакшн Антон Ненашев в... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T07:30

2022-11-18T07:30

2022-11-18T07:30

шоубиз

первый канал (телеканал)

юлия савичева

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В пятницу в эфире Первого канала выходит предпоследний выпуск шоу "Фантастика". Главный художник проекта, директор дирекции кинопостпродакшн Антон Ненашев в эксклюзивном интервью РИА Новости раскрыл детали создания передачи. Захват движения и молодая команда: как работали над проектом– Что за технологию вы использовали?– Это MotionCapture, которая позволяет захватывать движения артиста, вплоть до фаланг пальцев. Если внимательно посмотреть на Сталкера, то видны все его буквально балетные танцевальные элементы.– Сколько персонажей вы разрабатывали на уровне идеи?– Было около 60 персонажей. Мы долгое время выбирали, кто будет смотреться максимально эффектно. Изначально это был эскиз в просторах интернета, затем мы выкупали права на изображение у авторов, потом – создавали 3D-модель.– Почему оставляли работу над какими-то героями?– На примере. Была Гидра с шестью щупальцами. Два месяца мы прорабатывали анимацию, но решили оставить этого персонажа из-за сложности реализации.– Сколько создавался проект, и кто над ним работал?– Работу над проектом мы начали в сентябре 2021 года. Начинали с нуля, проблем добавили санкции, ведь оборудование импортное, но вся команда создателей – российская. В целом это около 70 человек: от художников до продюсеров.Над половиной номеров, которые вы видите на экране, трудились люди без опыта на ТВ – им всем 20 с небольшим лет. Я выбирал их по социальным сетям – смотрел их работы: если мне нравилось, как они чувствуют свет и цвет – то мы их приглашали к сотрудничеству. Ребята проходили четырехмесячные курсы и приступали.– У артистов был выбор персонажей?– Да, выбирали по собственным вкусам и предпочтению. На скамейке запасных остались четыре персонажа.В реальном времени без постобработки: как снимали проект– Теперь по технологии. Как проходил процесс съемок. Где был артист?– Артист находился в отдельной студии с технической командой реализации, а сама съемочная студия – в метрах трехсот. Там стоит реальная декорация со зрителями и жюри, на сцену выходят реальные танцоры, а весь процесс снимают семь камер.– Персонажей потом вставляли в кадр?– Конечно, можно было отснять пустую студию, а потом дорисовать "поющих котов", но здесь персонаж как будто и правда стоит на сцене в реальном времени: все в студии видят его. А режиссер может монтировать номер со всех семи камер так, как это происходит на проектах с "живыми" артистами.- Постпродакшена не было?– Мы только "чистили" некоторые моменты. Но в основном – все было в реальном времени.– Сколько создавался по времени один выпуск?– В сезоне 144 фактически отдельных музыкальных клипов. На производство 12 номеров уходило примерно 2,5 недели.– В Птице узнавали черты лица Юлии Савичевой. Собственно, она и скрывалась под этим аватаром. Это было специальной задумкой?– Нет. Чистое совпадение. Лица героев не совпадают с лицами артистов. Потому что тогда бы пропадал смысл.– Будет ли второй сезон?– Сейчас мы собираем героев для второго сезона, но идем по другому пути. Создаем некие собирательные образы. Например, Снежная королева будет и Огненной королевой, и Женщиной-воительницей. Поэтому будет ряд персонажей, а художники уже продумывают их разные амплуа от выпуска к выпуску. Ко второму сезону, кстати, мы планируем создать стационарную студию.

https://ria.ru/20221112/ubel-1829766628.html

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2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

первый канал (телеканал), юлия савичева