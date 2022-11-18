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ЕП планирует голосование о признании России "спонсором терроризма" - РИА Новости, 18.11.2022
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ЕП планирует голосование о признании России "спонсором терроризма"
ЕП планирует голосование о признании России "спонсором терроризма" - РИА Новости, 18.11.2022
ЕП планирует голосование о признании России "спонсором терроризма"
Европарламент планирует 23 ноября на пленарной сессии в Страсбурге проголосовать по резолюции, квалифицирующей Россию как "государство-спонсор терроризма",... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T13:21
2022-11-18T13:39
россия
европарламент
в мире
страсбург
украина
европа
терроризм
владимир путин
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БРЮССЕЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Европарламент планирует 23 ноября на пленарной сессии в Страсбурге проголосовать по резолюции, квалифицирующей Россию как "государство-спонсор терроризма", сообщила на брифинге официальный представитель ЕП Дельфин Колард.Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются обязательными к исполнению, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов. При этом на сайте Европарламента пока проектов подобной резолюции не размещено."В среду депутаты Европарламента проголосуют по резолюции, которая квалифицирует Россию как государство-спонсор терроризма в свете интенсификации массированных атак на гражданские объекты", - сказала она.Ранее крупнейшая в Европейском парламенте фракция Европейская народная партия (ЕНП) сообщила, что на пленарной сессии, которая стартует в Страсбурге 21 ноября, депутаты планируют проголосовать по резолюции, в которой Россия будет названа "террористическим государством".Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
https://ria.ru/20221114/velikobritaniya-1831468266.html
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россия, европарламент, в мире, страсбург, украина, европа, терроризм, владимир путин
Россия, Европарламент, В мире, Страсбург, Украина, Европа, Терроризм, Владимир Путин
13:21 18.11.2022 (обновлено: 13:39 18.11.2022)
 
ЕП планирует голосование о признании России "спонсором терроризма"

ЕП планирует 23 ноября голосование по резолюции о признании России "спонсором терроризма"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗдание Дворца Европы в Страсбурге
Здание Дворца Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание Дворца Европы в Страсбурге. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Европарламент планирует 23 ноября на пленарной сессии в Страсбурге проголосовать по резолюции, квалифицирующей Россию как "государство-спонсор терроризма", сообщила на брифинге официальный представитель ЕП Дельфин Колард.
Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются обязательными к исполнению, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов. При этом на сайте Европарламента пока проектов подобной резолюции не размещено.
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"В среду депутаты Европарламента проголосуют по резолюции, которая квалифицирует Россию как государство-спонсор терроризма в свете интенсификации массированных атак на гражданские объекты", - сказала она.
Ранее крупнейшая в Европейском парламенте фракция Европейская народная партия (ЕНП) сообщила, что на пленарной сессии, которая стартует в Страсбурге 21 ноября, депутаты планируют проголосовать по резолюции, в которой Россия будет названа "террористическим государством".
Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
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РоссияЕвропарламентВ миреСтрасбургУкраинаЕвропаТерроризмВладимир Путин
 
 
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