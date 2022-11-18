https://ria.ru/20221118/evroparlament-1832463243.html

ЕП планирует голосование о признании России "спонсором терроризма"

ЕП планирует голосование о признании России "спонсором терроризма" - РИА Новости, 18.11.2022

ЕП планирует голосование о признании России "спонсором терроризма"

Европарламент планирует 23 ноября на пленарной сессии в Страсбурге проголосовать по резолюции, квалифицирующей Россию как "государство-спонсор терроризма",... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T13:21

2022-11-18T13:21

2022-11-18T13:39

россия

европарламент

в мире

страсбург

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терроризм

владимир путин

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БРЮССЕЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Европарламент планирует 23 ноября на пленарной сессии в Страсбурге проголосовать по резолюции, квалифицирующей Россию как "государство-спонсор терроризма", сообщила на брифинге официальный представитель ЕП Дельфин Колард.Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются обязательными к исполнению, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов. При этом на сайте Европарламента пока проектов подобной резолюции не размещено."В среду депутаты Европарламента проголосуют по резолюции, которая квалифицирует Россию как государство-спонсор терроризма в свете интенсификации массированных атак на гражданские объекты", - сказала она.Ранее крупнейшая в Европейском парламенте фракция Европейская народная партия (ЕНП) сообщила, что на пленарной сессии, которая стартует в Страсбурге 21 ноября, депутаты планируют проголосовать по резолюции, в которой Россия будет названа "террористическим государством".Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

https://ria.ru/20221114/velikobritaniya-1831468266.html

https://ria.ru/20221026/rezolyutsiya-1827014125.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, европарламент, в мире, страсбург, украина, европа, терроризм, владимир путин