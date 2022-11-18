https://ria.ru/20221118/es-1832601963.html

В Британии указали на главный провал Евросоюза из-за Украины

В Британии указали на главный провал Евросоюза из-за Украины - РИА Новости, 18.11.2022

В Британии указали на главный провал Евросоюза из-за Украины

Конфликт на Украине обнажил глубокие разногласия между странами — членами ЕС, пишет в статье для Spiked доцент экономики и политологии в венском Университете... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T18:43

2022-11-18T18:43

2022-11-18T19:05

в мире

владимир путин

украина

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евросоюз

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Конфликт на Украине обнажил глубокие разногласия между странами — членами ЕС, пишет в статье для Spiked доцент экономики и политологии в венском Университете Вебстера Ральф Шеллхаммер."Конфликт на Украине стал первым настоящим испытанием для Европейского союза, которое должно было доказать его способность действовать в качестве самостоятельного геополитического игрока. После восьми месяцев стало ясно, что ЕС не справился", — заявил автор.Он указал, что страны Европейского союза не смогли сформировать единую позицию."С февраля почти все 27 стран — членов ЕС преследуют свои собственные национальные интересы", — отметил он.По мнению Шеллхаммера, проблемы с координацией внешнеполитических решений начались в Европе с самого начала российской спецоперации. Так, государства даже не смогли сформулировать общую позицию по санкциям против Москвы.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221118/ssha-1832537086.html

https://ria.ru/20221118/aktivy-1832492090.html

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в мире, владимир путин, украина, россия, сша, евросоюз