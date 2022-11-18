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Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом - РИА Новости, 18.11.2022
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Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом
Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом - РИА Новости, 18.11.2022
Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом
Президент РФ Владимир Путин в пятницу поговорил по телефону с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, во второй половине дня предстоит еще один международный... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T12:52
2022-11-18T12:52
политика
владимир путин
россия
турция
цены на нефть
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу поговорил по телефону с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, во второй половине дня предстоит еще один международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Помимо закрытых встреч и совещаний, у президента несколько международных телефонных разговоров. Уже состоялся телефонный разговор президента (РФ, Владимира - ред.) Путина с президентом Турции (Тайипом - ред.) Эрдоганом. В ближайшее время мы опубликуем наше традиционное сообщение на этот счет. Во второй половине дня будет еще один международный разговор", - сказал Песков журналистам, говоря о рабочем графике Путина на пятницу.
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политика, владимир путин, россия, турция, цены на нефть
Политика, Владимир Путин, Россия, Турция, Цены на нефть
12:52 18.11.2022
 
Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

Песков: Путин поговорил с Эрдоганом, также у президента запланирован еще один разговор

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу поговорил по телефону с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, во второй половине дня предстоит еще один международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Помимо закрытых встреч и совещаний, у президента несколько международных телефонных разговоров. Уже состоялся телефонный разговор президента (РФ, Владимира - ред.) Путина с президентом Турции (Тайипом - ред.) Эрдоганом. В ближайшее время мы опубликуем наше традиционное сообщение на этот счет. Во второй половине дня будет еще один международный разговор", - сказал Песков журналистам, говоря о рабочем графике Путина на пятницу.
Компрессорная станция Русская, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 12:34
Турция планирует приступить к работе по газовому хабу в начале 2023 года
 
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