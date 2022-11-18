https://ria.ru/20221118/erdogan-1832410097.html
Эрдоган отказался от форума, чтобы не слушать упреки от США, пишут СМИ
Эрдоган отказался от форума, чтобы не слушать упреки от США, пишут СМИ - РИА Новости, 18.11.2022
Эрдоган отказался от форума, чтобы не слушать упреки от США, пишут СМИ
Президент Турции Тайип Эрдоган должен был принять участие в международном форуме по безопасности в канадском Галифаксе, но отказался, сообщает издание Politico... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T11:11
2022-11-18T11:11
2022-11-18T11:16
в мире
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джим риш
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган должен был принять участие в международном форуме по безопасности в канадском Галифаксе, но отказался, сообщает издание Politico со ссылкой на сенаторов из США."Его выступление изначально было на повестке дня, как и участие нескольких других турецких чиновников", - приводит издание слова сенатора Джин Шахин, которая на конференции возглавляет делегацию конгресса.По информации Politico, Турция, отказавшись от участия в мероприятии, сослалась на "необходимость сохранения украинской зерновой сделки". Однако, по мнению сенатора Джима Риша, Эрдоган, вероятно, не хотел, чтобы американские законодатели отчитывали его за то, что он "задерживает" вступление Швеции и Финляндии в НАТО.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.
https://ria.ru/20221116/turtsiya-1831806094.html
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в мире, джин шахин, джим риш, турция, финляндия, швеция, нато, сша, канада, галифакс
В мире, Джин Шахин, Джим Риш, Турция, Финляндия, Швеция, НАТО, США, Канада, Галифакс
11:11 18.11.2022 (обновлено: 11:16 18.11.2022)
Эрдоган отказался от форума, чтобы не слушать упреки от США, пишут СМИ
Politico: Эрдоган мог отказаться от участия в форуме из-за возможных упреков США