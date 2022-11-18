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Эрдоган отказался от форума, чтобы не слушать упреки от США, пишут СМИ

Эрдоган отказался от форума, чтобы не слушать упреки от США, пишут СМИ - РИА Новости, 18.11.2022

Эрдоган отказался от форума, чтобы не слушать упреки от США, пишут СМИ

Президент Турции Тайип Эрдоган должен был принять участие в международном форуме по безопасности в канадском Галифаксе, но отказался, сообщает издание Politico... РИА Новости, 18.11.2022

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2022-11-18T11:16

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган должен был принять участие в международном форуме по безопасности в канадском Галифаксе, но отказался, сообщает издание Politico со ссылкой на сенаторов из США."Его выступление изначально было на повестке дня, как и участие нескольких других турецких чиновников", - приводит издание слова сенатора Джин Шахин, которая на конференции возглавляет делегацию конгресса.По информации Politico, Турция, отказавшись от участия в мероприятии, сослалась на "необходимость сохранения украинской зерновой сделки". Однако, по мнению сенатора Джима Риша, Эрдоган, вероятно, не хотел, чтобы американские законодатели отчитывали его за то, что он "задерживает" вступление Швеции и Финляндии в НАТО.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.

https://ria.ru/20221116/turtsiya-1831806094.html

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