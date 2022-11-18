https://ria.ru/20221118/el-1832628574.html
Рождественская ель канцлера Германии будет гореть по четыре часа в день
Рождественская ель канцлера Германии будет гореть по четыре часа в день - РИА Новости, 18.11.2022
Рождественская ель канцлера Германии будет гореть по четыре часа в день
Новогоднее освещение елки, которую в следующий четверг в качестве дара для своего ведомства примет канцлер ФРГ Олаф Шольц, ради экономии электроэнергии будет... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T19:34
2022-11-18T19:34
2022-11-18T19:34
олаф шольц
германия
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БЕРЛИН, 18 ноя - РИА Новости. Новогоднее освещение елки, которую в следующий четверг в качестве дара для своего ведомства примет канцлер ФРГ Олаф Шольц, ради экономии электроэнергии будет работать с четырех часов дня до восьми часов вчера, сообщил представитель кабмина Штеффен Хебештрайт на брифинге правительства в пятницу.Также в кабмине добавили, что дерево освещается 4920 светодиодными лампочками, расход которых составляет 287 ватт в час.В четверг Шольц в 16 часов по местному времени торжественно примет в дар от объединения лесохозяйств ФРГ рождественскую ёлку для ведомства федерального канцлера Германии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олаф шольц, германия
Рождественская ель канцлера Германии будет гореть по четыре часа в день
Рождественская ель канцлера ФРГ Шольца будет гореть по четыре часа в день в целях экономии
БЕРЛИН, 18 ноя - РИА Новости. Новогоднее освещение елки, которую в следующий четверг в качестве дара для своего ведомства примет канцлер ФРГ Олаф Шольц, ради экономии электроэнергии будет работать с четырех часов дня до восьми часов вчера, сообщил представитель кабмина Штеффен Хебештрайт на брифинге правительства в пятницу.
"Рождественская елка будет освещаться лишь в промежутке времени между 16 часов дня и 20 часов вечера. Так что если кто-то ее хочет увидеть, должен прийти вовремя", - пояснил Хебештрайт на вопрос, собирается ли правительство сэкономить на рождественском освещении.
Также в кабмине добавили, что дерево освещается 4920 светодиодными лампочками, расход которых составляет 287 ватт в час.
В четверг Шольц в 16 часов по местному времени торжественно примет в дар от объединения лесохозяйств ФРГ рождественскую ёлку для ведомства федерального канцлера Германии.