https://ria.ru/20221118/el-1832628574.html

Рождественская ель канцлера Германии будет гореть по четыре часа в день

Рождественская ель канцлера Германии будет гореть по четыре часа в день - РИА Новости, 18.11.2022

Рождественская ель канцлера Германии будет гореть по четыре часа в день

Новогоднее освещение елки, которую в следующий четверг в качестве дара для своего ведомства примет канцлер ФРГ Олаф Шольц, ради экономии электроэнергии будет... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T19:34

2022-11-18T19:34

2022-11-18T19:34

олаф шольц

германия

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БЕРЛИН, 18 ноя - РИА Новости. Новогоднее освещение елки, которую в следующий четверг в качестве дара для своего ведомства примет канцлер ФРГ Олаф Шольц, ради экономии электроэнергии будет работать с четырех часов дня до восьми часов вчера, сообщил представитель кабмина Штеффен Хебештрайт на брифинге правительства в пятницу.Также в кабмине добавили, что дерево освещается 4920 светодиодными лампочками, расход которых составляет 287 ватт в час.В четверг Шольц в 16 часов по местному времени торжественно примет в дар от объединения лесохозяйств ФРГ рождественскую ёлку для ведомства федерального канцлера Германии.

https://ria.ru/20221114/asean-1831440410.html

германия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

олаф шольц, германия