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Минпромторг планирует продлить квоты на вывоз удобрений до мая 2023 года - РИА Новости, 18.11.2022
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Минпромторг планирует продлить квоты на вывоз удобрений до мая 2023 года
Минпромторг планирует продлить квоты на вывоз удобрений до мая 2023 года - РИА Новости, 18.11.2022
Минпромторг планирует продлить квоты на вывоз удобрений до мая 2023 года
Минпромторг РФ планирует продлить квоты на вывоз удобрений до мая 2023 года, говорится в опубликованном проекте ведомства. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T22:20
2022-11-18T22:20
экономика
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Минпромторг РФ планирует продлить квоты на вывоз удобрений до мая 2023 года, говорится в опубликованном проекте ведомства."Установить с 1 января 2023 года по 31 мая 2023 года включительно количественное ограничение на вывоз за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, удобрений азотных в объеме 7 миллионов тонн и удобрений, содержащих 2 или 3 питательных элемента - азот, фосфор и калий, в объеме 4,9 миллиона тонн", - говорится в тексте проекта.Квоты на вывоз минеральных удобрений, согласно ранее официально озвученному решению кабмина, были продлены до конца 2022 года. При этом они не распространяются на поставку удобрений в ДНР и ЛНР, а также в Абхазию и Южную Осетию.
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россия
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экономика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Евразийский экономический союз
22:20 18.11.2022
 
Минпромторг планирует продлить квоты на вывоз удобрений до мая 2023 года

Минпромторг предложил продлить квоты на экспорт российских удобрений до 31 мая 2023 года

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСтенд Минпромторга России в экспозиции на 8-й Международной промышленной выставке "Иннопром - 2017"
Стенд Минпромторга России в экспозиции на 8-й Международной промышленной выставке Иннопром - 2017 - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Стенд Минпромторга России в экспозиции на 8-й Международной промышленной выставке "Иннопром - 2017". Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Минпромторг РФ планирует продлить квоты на вывоз удобрений до мая 2023 года, говорится в опубликованном проекте ведомства.
"Установить с 1 января 2023 года по 31 мая 2023 года включительно количественное ограничение на вывоз за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, удобрений азотных в объеме 7 миллионов тонн и удобрений, содержащих 2 или 3 питательных элемента - азот, фосфор и калий, в объеме 4,9 миллиона тонн", - говорится в тексте проекта.
Квоты на вывоз минеральных удобрений, согласно ранее официально озвученному решению кабмина, были продлены до конца 2022 года. При этом они не распространяются на поставку удобрений в ДНР и ЛНР, а также в Абхазию и Южную Осетию.
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
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Глава Минпромторга Мантуров подчеркнул важность отношений с Индией
 
ЭкономикаРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Евразийский экономический союз
 
 
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