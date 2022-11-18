https://ria.ru/20221118/eksport-1832662151.html
Минпромторг планирует продлить квоты на вывоз удобрений до мая 2023 года
Минпромторг планирует продлить квоты на вывоз удобрений до мая 2023 года - РИА Новости, 18.11.2022
Минпромторг планирует продлить квоты на вывоз удобрений до мая 2023 года
Минпромторг РФ планирует продлить квоты на вывоз удобрений до мая 2023 года, говорится в опубликованном проекте ведомства. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T22:20
2022-11-18T22:20
2022-11-18T22:20
экономика
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Минпромторг РФ планирует продлить квоты на вывоз удобрений до мая 2023 года, говорится в опубликованном проекте ведомства."Установить с 1 января 2023 года по 31 мая 2023 года включительно количественное ограничение на вывоз за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, удобрений азотных в объеме 7 миллионов тонн и удобрений, содержащих 2 или 3 питательных элемента - азот, фосфор и калий, в объеме 4,9 миллиона тонн", - говорится в тексте проекта.Квоты на вывоз минеральных удобрений, согласно ранее официально озвученному решению кабмина, были продлены до конца 2022 года. При этом они не распространяются на поставку удобрений в ДНР и ЛНР, а также в Абхазию и Южную Осетию.
https://ria.ru/20221108/indiya-1829999713.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Евразийский экономический союз
Минпромторг планирует продлить квоты на вывоз удобрений до мая 2023 года
Минпромторг предложил продлить квоты на экспорт российских удобрений до 31 мая 2023 года