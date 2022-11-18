https://ria.ru/20221118/eksport-1832662151.html

Минпромторг планирует продлить квоты на вывоз удобрений до мая 2023 года

Минпромторг планирует продлить квоты на вывоз удобрений до мая 2023 года - РИА Новости, 18.11.2022

Минпромторг планирует продлить квоты на вывоз удобрений до мая 2023 года

Минпромторг РФ планирует продлить квоты на вывоз удобрений до мая 2023 года, говорится в опубликованном проекте ведомства. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T22:20

2022-11-18T22:20

2022-11-18T22:20

экономика

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Минпромторг РФ планирует продлить квоты на вывоз удобрений до мая 2023 года, говорится в опубликованном проекте ведомства."Установить с 1 января 2023 года по 31 мая 2023 года включительно количественное ограничение на вывоз за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, удобрений азотных в объеме 7 миллионов тонн и удобрений, содержащих 2 или 3 питательных элемента - азот, фосфор и калий, в объеме 4,9 миллиона тонн", - говорится в тексте проекта.Квоты на вывоз минеральных удобрений, согласно ранее официально озвученному решению кабмина, были продлены до конца 2022 года. При этом они не распространяются на поставку удобрений в ДНР и ЛНР, а также в Абхазию и Южную Осетию.

https://ria.ru/20221108/indiya-1829999713.html

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луганская народная республика

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

экономика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), евразийский экономический союз