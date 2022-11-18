https://ria.ru/20221118/ege-1832417214.html

В Рособрнадзоре рассказали о самом возрастном участнике ЕГЭ-2022

В Рособрнадзоре рассказали о самом возрастном участнике ЕГЭ-2022 - РИА Новости, 18.11.2022

В Рособрнадзоре рассказали о самом возрастном участнике ЕГЭ-2022

Самой возрастной участнице ЕГЭ 2022 года был 81 год, а некоторые из возрастных участников поступили в вузы, сообщил замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T11:37

2022-11-18T11:37

2022-11-18T11:38

общество

образование - общество

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

россия

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Самой возрастной участнице ЕГЭ 2022 года был 81 год, а некоторые из возрастных участников поступили в вузы, сообщил замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский."У нас в 2022 году было 211 участников, возраст которых больше чем 50 лет... была участница, ей был 81 год, самая возрастная участница единого государственного экзамена. Некоторые из участников были зачислены в вузы, самой возрастной абитуриент, ему 61 год, он поступил, и я надеюсь, сейчас продолжает свое обучение по направлению "Политология", - сказал Круглинский на пресс-конференции, посвященной итогам приемной кампании в вузы 2022 года и онлайн-марафона по подготовке к ЕГЭ-2023 "На все 100!".

https://ria.ru/20220526/ege-1790355773.html

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Ольга Фомченкова

общество, образование - общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), россия, навигатор абитуриента