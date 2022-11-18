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В Рособрнадзоре рассказали о самом возрастном участнике ЕГЭ-2022
В Рособрнадзоре рассказали о самом возрастном участнике ЕГЭ-2022 - РИА Новости, 18.11.2022
В Рособрнадзоре рассказали о самом возрастном участнике ЕГЭ-2022
Самой возрастной участнице ЕГЭ 2022 года был 81 год, а некоторые из возрастных участников поступили в вузы, сообщил замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T11:37
2022-11-18T11:37
2022-11-18T11:38
общество
образование - общество
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Самой возрастной участнице ЕГЭ 2022 года был 81 год, а некоторые из возрастных участников поступили в вузы, сообщил замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский."У нас в 2022 году было 211 участников, возраст которых больше чем 50 лет... была участница, ей был 81 год, самая возрастная участница единого государственного экзамена. Некоторые из участников были зачислены в вузы, самой возрастной абитуриент, ему 61 год, он поступил, и я надеюсь, сейчас продолжает свое обучение по направлению "Политология", - сказал Круглинский на пресс-конференции, посвященной итогам приемной кампании в вузы 2022 года и онлайн-марафона по подготовке к ЕГЭ-2023 "На все 100!".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, образование - общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), россия, навигатор абитуриента
Общество, Образование - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Россия, Навигатор абитуриента
11:37 18.11.2022 (обновлено: 11:38 18.11.2022)
В Рособрнадзоре рассказали о самом возрастном участнике ЕГЭ-2022
Замглавы Рособрнадзора Круглинский: самой возрастной участнице ЕГЭ-2022 был 81 год
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Самой возрастной участнице ЕГЭ 2022 года был 81 год, а некоторые из возрастных участников поступили в вузы, сообщил замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский.
"У нас в 2022 году было 211 участников, возраст которых больше чем 50 лет... была участница, ей был 81 год, самая возрастная участница единого государственного экзамена. Некоторые из участников были зачислены в вузы, самой возрастной абитуриент, ему 61 год, он поступил, и я надеюсь, сейчас продолжает свое обучение по направлению "Политология", - сказал Круглинский на пресс-конференции, посвященной итогам приемной кампании в вузы 2022 года и онлайн-марафона по подготовке к ЕГЭ-2023 "На все 100!".