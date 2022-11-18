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В Москве в ДТП с двумя машинами и автобусом пострадал ребенок - РИА Новости, 18.11.2022
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В Москве в ДТП с двумя машинами и автобусом пострадал ребенок
В Москве в ДТП с двумя машинами и автобусом пострадал ребенок - РИА Новости, 18.11.2022
В Москве в ДТП с двумя машинами и автобусом пострадал ребенок
Авария с участием двух машин и автобуса произошла на севере Москвы, пострадала пятилетняя девочка, сообщает столичная ГИБДД. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T15:44
2022-11-18T15:44
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Авария с участием двух машин и автобуса произошла на севере Москвы, пострадала пятилетняя девочка, сообщает столичная ГИБДД.По данным полиции, авария произошла на Левобережной улице в районе дома 6. Столкнулись три машины: сначала произошло ДТП с участием автобуса и Kia, после чего последнее авто врезалось в стоящий Hyundai."В результате дорожной аварии пострадала девочка-пассажир автомобиля Kia, которая находилась на заднем сиденье в детском удерживающем устройстве. С предварительным диагнозом зчмт (закрытая черепно-мозговая травма - ред.), ушиб лобной области, ребенка доставили в медучреждение", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии, добавили в полиции.
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происшествия, москва, гибдд мвд рф
Происшествия, Москва, ГИБДД МВД РФ
15:44 18.11.2022
 
В Москве в ДТП с двумя машинами и автобусом пострадал ребенок

Пятилетняя девочка получила травму в ДТП с участием двух машин и автобуса на севере Москвы

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Авария с участием двух машин и автобуса произошла на севере Москвы, пострадала пятилетняя девочка, сообщает столичная ГИБДД.
По данным полиции, авария произошла на Левобережной улице в районе дома 6. Столкнулись три машины: сначала произошло ДТП с участием автобуса и Kia, после чего последнее авто врезалось в стоящий Hyundai.
"В результате дорожной аварии пострадала девочка-пассажир автомобиля Kia, которая находилась на заднем сиденье в детском удерживающем устройстве. С предварительным диагнозом зчмт (закрытая черепно-мозговая травма - ред.), ушиб лобной области, ребенка доставили в медучреждение", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии, добавили в полиции.
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