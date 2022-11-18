https://ria.ru/20221118/dtp-1832520765.html

В Москве в ДТП с двумя машинами и автобусом пострадал ребенок

В Москве в ДТП с двумя машинами и автобусом пострадал ребенок - РИА Новости, 18.11.2022

В Москве в ДТП с двумя машинами и автобусом пострадал ребенок

Авария с участием двух машин и автобуса произошла на севере Москвы, пострадала пятилетняя девочка, сообщает столичная ГИБДД. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T15:44

2022-11-18T15:44

2022-11-18T15:44

происшествия

москва

гибдд мвд рф

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Авария с участием двух машин и автобуса произошла на севере Москвы, пострадала пятилетняя девочка, сообщает столичная ГИБДД.По данным полиции, авария произошла на Левобережной улице в районе дома 6. Столкнулись три машины: сначала произошло ДТП с участием автобуса и Kia, после чего последнее авто врезалось в стоящий Hyundai."В результате дорожной аварии пострадала девочка-пассажир автомобиля Kia, которая находилась на заднем сиденье в детском удерживающем устройстве. С предварительным диагнозом зчмт (закрытая черепно-мозговая травма - ред.), ушиб лобной области, ребенка доставили в медучреждение", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии, добавили в полиции.

https://ria.ru/20220725/avtobusy-1804800021.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, гибдд мвд рф