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Пустыня на севере Саудовской Аравии превратилась в "озера"
Пустыня на севере Саудовской Аравии превратилась в "озера" - РИА Новости, 18.11.2022
Пустыня на севере Саудовской Аравии превратилась в "озера"
Выпавшие на севере Саудовской Аравии проливные дожди превратили обширные районы в пустыне в "реки и озера", сообщил саудовский новостной портал "Хабр Аджиль". РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T19:52
2022-11-18T19:52
2022-11-18T20:15
в мире
саудовская аравия
персидский залив
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ДОХА, 18 ноя - РИА Новости. Выпавшие на севере Саудовской Аравии проливные дожди превратили обширные районы в пустыне в "реки и озера", сообщил саудовский новостной портал "Хабр Аджиль".Портал разместил видеозапись, на которой видно, как автомобили едут по протяжённой автотрассе, проложенной в пустыне, а рядом с дорогой залитые водой участки пустыни."Пустыня в районе Хаиль на севере королевства превратилась в настоящие огромные озера после проливных дождей", - уточнил портал. В отдельных районах также выпал град, из-за чего вода в пустынных реках перемешалась с льдинками.На прошлой неделе король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Ас Сауд велел в мечетях по всей стране провести специальные молитвы о ниспослании дождя, которые регулярно совершаются в странах Персидского залива при продолжительной засухе.
https://ria.ru/20221109/saudovskayaaraviya-1830148693.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, саудовская аравия, персидский залив
В мире, Саудовская Аравия, Персидский залив
19:52 18.11.2022 (обновлено: 20:15 18.11.2022)
Пустыня на севере Саудовской Аравии превратилась в "озера"
Из-за проливных дождей обширные районы в пустыне Саудовской Аравии превратилась "озера"
ДОХА, 18 ноя - РИА Новости. Выпавшие на севере Саудовской Аравии проливные дожди превратили обширные районы в пустыне в "реки и озера", сообщил саудовский новостной портал "Хабр Аджиль".
Портал разместил видеозапись, на которой видно, как автомобили едут по протяжённой автотрассе, проложенной в пустыне, а рядом с дорогой залитые водой участки пустыни.
"Пустыня в районе Хаиль на севере королевства превратилась в настоящие огромные озера после проливных дождей", - уточнил портал. В отдельных районах также выпал град, из-за чего вода в пустынных реках перемешалась с льдинками.
На прошлой неделе король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Ас Сауд велел в мечетях по всей стране провести специальные молитвы о ниспослании дождя, которые регулярно совершаются в странах Персидского залива
при продолжительной засухе.