https://ria.ru/20221118/dozhdi-1832635598.html

Пустыня на севере Саудовской Аравии превратилась в "озера"

Пустыня на севере Саудовской Аравии превратилась в "озера" - РИА Новости, 18.11.2022

Пустыня на севере Саудовской Аравии превратилась в "озера"

Выпавшие на севере Саудовской Аравии проливные дожди превратили обширные районы в пустыне в "реки и озера", сообщил саудовский новостной портал "Хабр Аджиль". РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T19:52

2022-11-18T19:52

2022-11-18T20:15

в мире

саудовская аравия

персидский залив

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ДОХА, 18 ноя - РИА Новости. Выпавшие на севере Саудовской Аравии проливные дожди превратили обширные районы в пустыне в "реки и озера", сообщил саудовский новостной портал "Хабр Аджиль".Портал разместил видеозапись, на которой видно, как автомобили едут по протяжённой автотрассе, проложенной в пустыне, а рядом с дорогой залитые водой участки пустыни."Пустыня в районе Хаиль на севере королевства превратилась в настоящие огромные озера после проливных дождей", - уточнил портал. В отдельных районах также выпал град, из-за чего вода в пустынных реках перемешалась с льдинками.На прошлой неделе король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Ас Сауд велел в мечетях по всей стране провести специальные молитвы о ниспослании дождя, которые регулярно совершаются в странах Персидского залива при продолжительной засухе.

https://ria.ru/20221109/saudovskayaaraviya-1830148693.html

саудовская аравия

персидский залив

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в мире, саудовская аравия, персидский залив