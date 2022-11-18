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В Китае донором органов впервые стала россиянка - РИА Новости, 18.11.2022
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В Китае донором органов впервые стала россиянка
В Китае донором органов впервые стала россиянка - РИА Новости, 18.11.2022
В Китае донором органов впервые стала россиянка
Россиянка впервые стала донором органов в Китае, девушка, у которой констатировали смерть мозга, спасла жизни четырех человек, в том числе 15-летней девочки,... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T16:59
2022-11-18T16:59
в мире
китай
россия
гуанси-чжуанский автономный район
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ПЕКИН, 18 ноя - РИА Новости. Россиянка впервые стала донором органов в Китае, девушка, у которой констатировали смерть мозга, спасла жизни четырех человек, в том числе 15-летней девочки, пишет китайский информационный портал "Жэньминьван".Операцию по пересадке печени и почек провели 16 ноября в Первой больнице при Медицинском университете Гуанси. Как сообщает портал, это первый случай, когда донором органов в Китае стал гражданин России, и первый случай для Гуанси-Чжуанского автономного района, когда донором стал иностранец.Тридцатилетняя россиянка Ника попала в больницу 30 октября в тяжелом состоянии, девушка испытывала затруднения в дыхании, позже врачи констатировали у нее смерть мозга, пишет портал.Согласно медикам, сердце и дыхание Ники остановилось из-за массивной тромбоэмболии легочной артерии, которая привела к смертельным повреждениям головного мозга.Четыре года назад Ника вышла замуж за Оу Яна. В 2019 году пара отправилась в Россию, чтобы познакомиться с родными девушки, после чего Оу Ян вернулся в Китай, а Ника планировала приехать туда немного позже. Но началась пандемия COVID-19, границы закрыли, и молодые люди больше двух лет находились вдали друг от друга. В этом году Ника вернулась в Китай, однако их воссоединение с Оу Яном продлилось недолго.Оу Ян рассказал, что еще до того, как они поженились, девушка говорила ему, что хотела бы пожертвовать свои органы после смерти."Я решил пожертвовать ее органы, потому что это дает мне ощущение того, что она жива и рядом со мной", - приводит портал слова Оу Яна. Он так же сказал, что мать Ники тоже дала свое согласие.Директор и главный врач отделения трансплантации Первой больницы при Медицинском университете Гуанси Дун Чуньцян рассказал, что органы Ники спасли жизни четырех жителей автономного района, в том числе 15-летней девочки, страдающей почечной недостаточностью.
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в мире, китай, россия, гуанси-чжуанский автономный район
В мире, Китай, Россия, Гуанси-Чжуанский автономный район
16:59 18.11.2022
 
В Китае донором органов впервые стала россиянка

Россиянка впервые стала донором органов в Китае и спасла четырех человек

© Flickr / kyle simourdКитайские врачи
Китайские врачи - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© Flickr / kyle simourd
Китайские врачи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 18 ноя - РИА Новости. Россиянка впервые стала донором органов в Китае, девушка, у которой констатировали смерть мозга, спасла жизни четырех человек, в том числе 15-летней девочки, пишет китайский информационный портал "Жэньминьван".
Операцию по пересадке печени и почек провели 16 ноября в Первой больнице при Медицинском университете Гуанси. Как сообщает портал, это первый случай, когда донором органов в Китае стал гражданин России, и первый случай для Гуанси-Чжуанского автономного района, когда донором стал иностранец.
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Тридцатилетняя россиянка Ника попала в больницу 30 октября в тяжелом состоянии, девушка испытывала затруднения в дыхании, позже врачи констатировали у нее смерть мозга, пишет портал.
Согласно медикам, сердце и дыхание Ники остановилось из-за массивной тромбоэмболии легочной артерии, которая привела к смертельным повреждениям головного мозга.
Четыре года назад Ника вышла замуж за Оу Яна. В 2019 году пара отправилась в Россию, чтобы познакомиться с родными девушки, после чего Оу Ян вернулся в Китай, а Ника планировала приехать туда немного позже. Но началась пандемия COVID-19, границы закрыли, и молодые люди больше двух лет находились вдали друг от друга. В этом году Ника вернулась в Китай, однако их воссоединение с Оу Яном продлилось недолго.
Оу Ян рассказал, что еще до того, как они поженились, девушка говорила ему, что хотела бы пожертвовать свои органы после смерти.
"Я решил пожертвовать ее органы, потому что это дает мне ощущение того, что она жива и рядом со мной", - приводит портал слова Оу Яна. Он так же сказал, что мать Ники тоже дала свое согласие.
Директор и главный врач отделения трансплантации Первой больницы при Медицинском университете Гуанси Дун Чуньцян рассказал, что органы Ники спасли жизни четырех жителей автономного района, в том числе 15-летней девочки, страдающей почечной недостаточностью.
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