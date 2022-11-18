https://ria.ru/20221118/donetsk-1832569688.html
Два человека пострадали при обстреле ВСУ Киевского района Донецка
Два человека пострадали при обстреле ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 18.11.2022
Два человека пострадали при обстреле ВСУ Киевского района Донецка
Два человека пострадали при обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T17:34
2022-11-18T17:34
2022-11-18T17:34
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572829682_0:80:3100:1824_1920x0_80_0_0_e47454832f6ca21ddfe177249c37b1c3.jpg
ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Два человека пострадали при обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины) обстреляли Киевский район Донецка, ранены два человека", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20221118/spetsoperatsiya-1832520884.html
донецк
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572829682_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_517f7b230b107fafb5a2b0b342ca1f0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Происшествия
Два человека пострадали при обстреле ВСУ Киевского района Донецка
Штаб ДНР: два человека пострадали при обстреле Киевского района Донецка