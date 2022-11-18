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Два человека пострадали при обстреле ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 18.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221118/donetsk-1832569688.html
Два человека пострадали при обстреле ВСУ Киевского района Донецка
Два человека пострадали при обстреле ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 18.11.2022
Два человека пострадали при обстреле ВСУ Киевского района Донецка
Два человека пострадали при обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T17:34
2022-11-18T17:34
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Два человека пострадали при обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины) обстреляли Киевский район Донецка, ранены два человека", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20221118/spetsoperatsiya-1832520884.html
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донецк, донецкая народная республика, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Происшествия
17:34 18.11.2022
 
Два человека пострадали при обстреле ВСУ Киевского района Донецка

Штаб ДНР: два человека пострадали при обстреле Киевского района Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСтела на въезде в Донецк
Стела на въезде в Донецк - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Донецк. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Два человека пострадали при обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины) обстреляли Киевский район Донецка, ранены два человека", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:04Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.11.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаПроисшествия
 
 
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