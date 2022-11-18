https://ria.ru/20221118/donetsk-1832569688.html

Два человека пострадали при обстреле ВСУ Киевского района Донецка

Два человека пострадали при обстреле ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 18.11.2022

Два человека пострадали при обстреле ВСУ Киевского района Донецка

Два человека пострадали при обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T17:34

2022-11-18T17:34

2022-11-18T17:34

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

украина

происшествия

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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Два человека пострадали при обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины) обстреляли Киевский район Донецка, ранены два человека", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20221118/spetsoperatsiya-1832520884.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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донецк, донецкая народная республика, украина, происшествия