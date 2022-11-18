https://ria.ru/20221118/donetsk-1832568569.html

В Донецке сообщили о сильном задымлении возле спорткомплекса "Олимпийский"

В Донецке сообщили о сильном задымлении возле спорткомплекса "Олимпийский" - РИА Новости, 18.11.2022

В Донецке сообщили о сильном задымлении возле спорткомплекса "Олимпийский"

Сильное задымление зафиксировано в центральном Ворошиловском районе Донецка возле спортивного комплекса "Олимпийский", сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T17:33

2022-11-18T17:33

2022-11-18T17:33

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

калининский район

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Сильное задымление зафиксировано в центральном Ворошиловском районе Донецка возле спортивного комплекса "Олимпийский", сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."В Ворошиловском районе зафиксировано сильное задымление возле РСК (республиканский спортивный комплекс - ред.) "Олимпийский". Киевский и Калининский районы - под обстрелом", - написал он в своем Telegram-канале.

донецк

донецкая народная республика

калининский район

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донецк, донецкая народная республика, калининский район, алексей кулемзин (донецк)