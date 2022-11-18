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В Донецке сообщили о сильном задымлении возле спорткомплекса "Олимпийский"
В Донецке сообщили о сильном задымлении возле спорткомплекса "Олимпийский" - РИА Новости, 18.11.2022
В Донецке сообщили о сильном задымлении возле спорткомплекса "Олимпийский"
Сильное задымление зафиксировано в центральном Ворошиловском районе Донецка возле спортивного комплекса "Олимпийский", сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T17:33
2022-11-18T17:33
2022-11-18T17:33
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
калининский район
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Сильное задымление зафиксировано в центральном Ворошиловском районе Донецка возле спортивного комплекса "Олимпийский", сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."В Ворошиловском районе зафиксировано сильное задымление возле РСК (республиканский спортивный комплекс - ред.) "Олимпийский". Киевский и Калининский районы - под обстрелом", - написал он в своем Telegram-канале.
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донецк, донецкая народная республика, калининский район, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Калининский район, Алексей Кулемзин (Донецк)
В Донецке сообщили о сильном задымлении возле спорткомплекса "Олимпийский"
Мэр Донецка Кулемзин: сильное задымление зафиксировали возле спорткомплекса "Олимпийский"