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Украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов - РИА Новости, 18.11.2022
Украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T13:01
2022-11-18T13:01
2022-11-18T13:01
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."После 06.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 08.20 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что украинские войска в 9.57 выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 10.53 по Куйбышевскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра
https://ria.ru/20221118/dnr-1832396578.html
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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО, Происшествия
Украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку 11 снарядов