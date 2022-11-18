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ВСУ обстреляли кондитерскую фабрику "Лаконд" в Донецке
ВСУ обстреляли кондитерскую фабрику "Лаконд" в Донецке - РИА Новости, 18.11.2022
ВСУ обстреляли кондитерскую фабрику "Лаконд" в Донецке
Инфраструктура кондитерской фабрики "Лаконд" повреждена в результате обстрела Ленинского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T09:57
2022-11-18T09:57
2022-11-18T09:57
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Инфраструктура кондитерской фабрики "Лаконд" повреждена в результате обстрела Ленинского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."По дополнительной информации, в результате вчерашнего обстрела Ленинского района пострадала инфраструктура предприятия "Лаконд". Повреждены газопровод, вентиляция и забор. Производство остановлено. Пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВСУ обстреляли кондитерскую фабрику "Лаконд" в Донецке
Мэр Кулемзин: инфраструктуру фабрики "Лаконд" в Донецке повредило при обстреле ВСУ