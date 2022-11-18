https://ria.ru/20221118/donetsk-1832393541.html

ВСУ обстреляли кондитерскую фабрику "Лаконд" в Донецке

ВСУ обстреляли кондитерскую фабрику "Лаконд" в Донецке - РИА Новости, 18.11.2022

ВСУ обстреляли кондитерскую фабрику "Лаконд" в Донецке

Инфраструктура кондитерской фабрики "Лаконд" повреждена в результате обстрела Ленинского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T09:57

2022-11-18T09:57

2022-11-18T09:57

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

алексей кулемзин (донецк)

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Инфраструктура кондитерской фабрики "Лаконд" повреждена в результате обстрела Ленинского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."По дополнительной информации, в результате вчерашнего обстрела Ленинского района пострадала инфраструктура предприятия "Лаконд". Повреждены газопровод, вентиляция и забор. Производство остановлено. Пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221118/obstrel-1832392453.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс