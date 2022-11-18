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ВСУ обстреляли кондитерскую фабрику "Лаконд" в Донецке - РИА Новости, 18.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221118/donetsk-1832393541.html
ВСУ обстреляли кондитерскую фабрику "Лаконд" в Донецке
ВСУ обстреляли кондитерскую фабрику "Лаконд" в Донецке - РИА Новости, 18.11.2022
ВСУ обстреляли кондитерскую фабрику "Лаконд" в Донецке
Инфраструктура кондитерской фабрики "Лаконд" повреждена в результате обстрела Ленинского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T09:57
2022-11-18T09:57
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Инфраструктура кондитерской фабрики "Лаконд" повреждена в результате обстрела Ленинского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."По дополнительной информации, в результате вчерашнего обстрела Ленинского района пострадала инфраструктура предприятия "Лаконд". Повреждены газопровод, вентиляция и забор. Производство остановлено. Пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.
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донецк
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происшествия, донецк, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донбасс
09:57 18.11.2022
 
ВСУ обстреляли кондитерскую фабрику "Лаконд" в Донецке

Мэр Кулемзин: инфраструктуру фабрики "Лаконд" в Донецке повредило при обстреле ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донбассе
Осколки украинских снарядов в Донбассе - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских снарядов в Донбассе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Инфраструктура кондитерской фабрики "Лаконд" повреждена в результате обстрела Ленинского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
"По дополнительной информации, в результате вчерашнего обстрела Ленинского района пострадала инфраструктура предприятия "Лаконд". Повреждены газопровод, вентиляция и забор. Производство остановлено. Пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.
Кадры с места обстрела школы в Донецке - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 09:48Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли школу в центре Донецка
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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