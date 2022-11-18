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Додон заявил, что не собирается покидать Молдавию
Додон заявил, что не собирается покидать Молдавию - РИА Новости, 18.11.2022
Додон заявил, что не собирается покидать Молдавию
Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу журналистам в Кишиневе, что не собирается покидать страну. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T18:09
2022-11-18T18:09
2022-11-18T18:09
в мире
игорь додон
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КИШИНЕВ, 18 ноя – РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу журналистам в Кишиневе, что не собирается покидать страну.Ранее коллегия Высшей судебной палаты Молдавии изменила меру пресечения политику с домашнего ареста под судебный надзор, это является аналогом подписки о невыезде. Согласно решению инстанции, Додону запрещено покидать страну в течение двух месяцев."Я и раньше говорил и сейчас снова повторю: я не собираюсь бежать из Молдавии. Борьба с действующим режимом продолжается. Мы докажем, что все возбужденные против меня уголовные дела — политические. Это заказ президента Майи Санду", - сказал Додон журналистам и сторонникам, которые пришли в суд поддержать экс-президента.В октябре началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии. Заседание проходит в Высшей судебной палате (ВСП). Согласно обвинению, выдвинутому против экс-президента, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов политической партии "Партия социалистов Республики Молдова" (ПСРМ), в том числе для выплаты заработной платы сотрудникам этой же политсилы. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.
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в мире, игорь додон, майя санду, владимир плахотнюк, кишинев, молдавия
В мире, Игорь Додон, Майя Санду, Владимир Плахотнюк, Кишинев, Молдавия
Додон заявил, что не собирается покидать Молдавию
Бывший президент Додон заявил, что не собирается покидать Молдавию