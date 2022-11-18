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Додон пообещал продолжить борьбу после выхода из-под домашнего ареста - РИА Новости, 18.11.2022
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Додон пообещал продолжить борьбу после выхода из-под домашнего ареста
Додон пообещал продолжить борьбу после выхода из-под домашнего ареста - РИА Новости, 18.11.2022
Додон пообещал продолжить борьбу после выхода из-под домашнего ареста
Экс-президент Молдавии Игорь Додон после освобождения из-под домашнего ареста, заявил, что это важное решение суда, но борьба только начинается. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T17:23
2022-11-18T17:23
в мире
игорь додон
молдавия
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КИШИНЕВ, 18 ноя - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон после освобождения из-под домашнего ареста, заявил, что это важное решение суда, но борьба только начинается.Высшая судебная палата в пятницу приняла решение освободить экс-президента Молдавии Додона из-под домашнего ареста. Он находился под домашним арестом с конца мая."Первая наша победа, очень важное решение суда - сегодня меня освободили из-под домашнего ареста, под которым я находился последние полгода. Благодарю своих родных, всех, кто меня поддерживал все это время, но наша борьба только начинается, и нам есть за что бороться", - заявил Додон своим сторонникам во время перерыва в судебном заседании.В октябре началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии. Заседание проходит в Высшей судебной палате (ВСП). Согласно обвинению, выдвинутому против экс-президента, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов политической партии "Партия социалистов Республики Молдова" (ПСРМ), в том числе для выплаты заработной платы сотрудникам этой же политсилы. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.
https://ria.ru/20221026/moldaviya-1826709136.html
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в мире, игорь додон, молдавия
В мире, Игорь Додон, Молдавия
17:23 18.11.2022
 
Додон пообещал продолжить борьбу после выхода из-под домашнего ареста

Додон после выхода из-под домашнего ареста заявил, что борьба только начинается

© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© Sputnik / Михай Карауш
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Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 ноя - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон после освобождения из-под домашнего ареста, заявил, что это важное решение суда, но борьба только начинается.
Высшая судебная палата в пятницу приняла решение освободить экс-президента Молдавии Додона из-под домашнего ареста. Он находился под домашним арестом с конца мая.
"Первая наша победа, очень важное решение суда - сегодня меня освободили из-под домашнего ареста, под которым я находился последние полгода. Благодарю своих родных, всех, кто меня поддерживал все это время, но наша борьба только начинается, и нам есть за что бороться", - заявил Додон своим сторонникам во время перерыва в судебном заседании.
В октябре началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии. Заседание проходит в Высшей судебной палате (ВСП). Согласно обвинению, выдвинутому против экс-президента, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов политической партии "Партия социалистов Республики Молдова" (ПСРМ), в том числе для выплаты заработной платы сотрудникам этой же политсилы. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.
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